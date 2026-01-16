川普不排除動武奪格陵蘭 共和黨議員反對聲浪擴大

快訊

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導
美國總統川普近日對格陵蘭的威脅升級。路透

美國總統川普近日對格陵蘭的威脅升級，揚言動用任何必要手段接管這塊丹麥自治領土之際，共和黨國會議員正試圖把他拉回現實，加強警告力道並展開相關外交行動。

政治新聞網POLITICO報導，共和黨籍北卡羅來納州聯邦參議員提里斯（Thom Tillis）預測，如果川普（Donald Trump）顯然正準備採取立即軍事行動，兩黨議員將聯手合作，要求此舉必須經過國會批准。

提里斯談到：「若出現任何行動，其目標看來真的是要登陸格陵蘭（Greenland）並進行非法占領…國會將有足夠票數通過有關『戰爭權力法』（War PowersAct）的決議，並抵擋否決。」

共和黨籍內布拉斯加州聯邦眾議員貝肯（DonBacon）更進一步預測，對格陵蘭動武將導致彈劾，並稱川普對格陵蘭的狂熱「是我聽過最蠢的事」。

美國國會議員同時試圖私下安撫丹麥等美國盟邦，由兩黨聯邦參眾議員組成的代表團今天將在哥本哈根親自表明，國會山莊不支持採取軍事行動。

聯邦參議院多數黨（共和黨）領袖圖恩（JohnThune）雖未隨團前往丹麥，但他昨天向媒體表示自己基本上認可代表團將傳達的訊息。他說：「國會無疑對某些曾被談論、考慮的選項不感興趣。」POLITICO認為他可能是指涉軍事行動。

在川普第2次總統任期，這波反彈已成他與共和黨國會議員間最嚴重的裂痕之一。不過，共和黨對川普外交政策的不安迄今尚未化為任何約束他的舉措。

前聯邦參議院多數黨領袖、共和黨籍肯塔基州聯邦參議員麥康奈（Mitch McConnell）在院會演講時指出，對格陵蘭採取軍事行動將是「史無前例的戰略自損行徑」，甚至有「焚毀」北大西洋公約組織（NATO）同盟關係的風險。

