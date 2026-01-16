太子集團陳志引渡大陸後 柬埔寨詐騙點境況如何？他嘆打擊僅「作秀」

（德國之聲中文網）緬甸沿海城市西哈努克港（簡稱西港）是最臭名昭著的詐騙行業中心之一。

在名為Amber Casino的賭場外，數百人拖著行李箱，帶著電腦屏幕、寵物、家具，乘坐嘟嘟車、SUV以及旅游大巴，紛紛離開。

這樣的場景在柬埔寨各地都能看到。金邊政府也聲稱，正在打擊這一帶來巨額利潤的行業。

然而，居民說，有關部門采取行動前數天，已有很多人離開了這些保安嚴密的大樓。一名分析人士稱，所謂的打擊行動只是「作秀」。

設址東南亞的詐騙分子觸角伸向全球，通過虛假戀愛誘騙受害者進行虛擬貨幣投資。最初的目標群是華人，後來則使用多種語言，從世界各地騙取數百億美元。

柬埔寨上周將被全球通緝的陳志引渡中國後，法新社記者來到西港市多處被認為是詐騙中心的場所。

離開詐騙中心所屬賭場、酒店等設施的人，大多不願同記者交談。一名孟加拉男子在Amber Casino賭場外表示：「我們的中國公司讓我們走人。不過沒事，還有很多其它工作機會。」

度假勝地西港市賭場、未完工的高樓林立。這裡成為網絡詐騙的溫床，據信數千人在戒備森嚴的建築內從事詐騙活動。

去年，美國通緝陳志，稱其太子集團運營著跨國網絡犯罪團伙。在那之前，這名出生於中國的商人在西港市開著多家賭場酒店。

大赦國際2025年的一份報告指出，柬埔寨53個詐騙中心，其中22個在海邊城市西港。

聯合國打擊毒品與犯罪辦公室則估計，2023年，網絡詐騙造成的全球損失高達370億美元，單單在柬埔寨就至少有10萬人從事這一行業。

「事先得到消息」

但金邊政府稱，這一無法無天的局面已經終結。首相洪馬奈在臉書上誓言要「徹底清除所有與網絡詐騙有關的犯罪」。

柬埔寨反詐委員會稱，過去六個月，已突擊搜查118個詐騙點，逮捕約5000人。

陳志引渡中國後，金邊政府加強對其太子集團部分關聯公司的監管，下令太子銀行清算，凍結其多處豪華房產的出售。

近來數月，中國加大力度打擊電詐。陳志等數名核心人物從東南亞被引渡中國審判。

但金邊打擊電詐的行動也受到質疑。西港市一名嘟嘟車司機向法新社記者表示，本周，在警察到來前，數百名中國人離開了一個園區。「看來是事先得到了消息」，這名42歲的男子不願透露姓名。

柬埔寨一個反人口販運的非政府組織前負責人馬克．泰勒（Mark Taylor）表示，在執法部門采取打擊行動前，詐騙中心就「事先轉移了資源」，包括工人、設備、管理人員。「看上去是串通好了」，以達到雙重目的：既宣傳政府打擊犯罪的形象，又保護詐騙行業能繼續生存。

大赦國際指責金邊政府「故意無視」詐騙犯罪團伙侵犯人權的行為。這些團伙有時以高薪許諾誘騙工作人員，隨後將其強行控制。

法新社記者看到幾輛大巴車載著講普通話的乘客離開西港。好幾個人說「不知道」要去哪兒，但看上去很擔心執法人員到來。

