中東情勢緊張…普亭與伊朗及以色列領袖通話 克宮尚未公布內容

中央社／ 莫斯科16日綜合外電報導
俄羅斯當局今天宣布，普亭（圖）與以色列總理內唐亞胡及伊朗總統裴澤斯基安聯繫，試圖緩和雙方之間的緊張情勢。 歐新社
俄羅斯當局今天宣布，普亭（圖）與以色列總理內唐亞胡及伊朗總統裴澤斯基安聯繫，試圖緩和雙方之間的緊張情勢。 歐新社

伊朗爆發大規模示威，引發中東地區恐陷入軍事衝突的擔憂。克里姆林宮表示，俄羅斯總統普亭今天分別與伊朗及以色列領導人通話，表達願意居中斡旋，緩和緊張局勢。

法新社報導，俄羅斯當局今天宣布，普亭（Vladimir Putin）與以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）及伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）聯繫，試圖緩和雙方之間的緊張情勢。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）指出：「該區域情勢高度緊張，總統持續致力促進情勢降溫。」

培斯科夫告訴記者，俄國當局很快就會公布「我們與伊朗總統的通話結果」。

伊朗 俄羅斯 中東 普亭 以色列 內唐亞胡

