聽新聞
0:00 / 0:00
日前首相「令和大叔」菅義偉驚傳引退 將不參與下月眾院改選
讀賣新聞報導，日本前首相菅義偉據傳已決定不參與2月8日舉行的眾議院提前選舉，並將從政壇引退。
菅義偉過去曾擔任過日本總務大臣、內閣官房長官等職務，並在2020年9月至2021年10月間擔任日本首相。他也因為在2019年4月擔任內閣官房長官期間，負責在記者會上發表新年號為「令和」，而獲得暱稱「令和大叔」。
據日本電視台（NTV）報導，菅義偉將在17日向故鄉神奈川縣的支持者說明後，接受記者採訪。
