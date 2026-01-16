快訊

利多有限？台美關稅降至15% 經濟系教授示警三大風險恐升溫

聽新聞
0:00 / 0:00

日前首相「令和大叔」菅義偉驚傳引退 將不參與下月眾院改選

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
日前首相菅義偉傳出即將引退，不角逐下月眾院改選。他2019年4月因負責宣布新年號「令和」，而被稱為「令和大叔」。美聯社
日前首相菅義偉傳出即將引退，不角逐下月眾院改選。他2019年4月因負責宣布新年號「令和」，而被稱為「令和大叔」。美聯社

讀賣新聞報導，日本首相菅義偉據傳已決定不參與2月8日舉行的眾議院提前選舉，並將從政壇引退。

菅義偉過去曾擔任過日本總務大臣、內閣官房長官等職務，並在2020年9月至2021年10月間擔任日本首相。他也因為在2019年4月擔任內閣官房長官期間，負責在記者會上發表新年號為「令和」，而獲得暱稱「令和大叔」。

據日本電視台（NTV）報導，菅義偉將在17日向故鄉神奈川縣的支持者說明後，接受記者採訪。

日本 菅義偉 首相 眾議院

延伸閱讀

中職／引退消息連對小孩都保密 陳鏞基：我怕他們暴雷

中職／胡金龍得知陳鏞基要退 好奇「你是不是很無聊？」

中職／「台灣轟炸基」先瞄準140轟 陳鏞基想當亞太引退第一人

陷台灣有事風波…日參議員：自民黨若眾院大勝 選後是訪中關鍵時間

相關新聞

8官司纏身…尹錫悅阻擋公搜處執行逮捕令 法院判處5年徒刑理由曝光

韓聯社報導，南韓前總統尹錫悅16日因多項罪名遭判處有期徒刑5年，其中包括2025年妨礙調查人員試圖將其拘留的行為。

南韓首爾公車疑煞車失靈 衝上人行道撞入銀行釀13傷

南韓首爾中區西大門站十字路口，於當地時間16日下午1時15分左右發生一起交通事故，一輛市內公車衝上人行道，並撞入NH農協...

美日會談 美戰爭部長：「以實力求和平」軍演延到台灣南海不可少

美國戰爭部長赫格塞斯今天說，從日本延伸至台灣、南海的「第一島鏈」展開軍事演習，對於落實美國政府宣導的「以實力求和平」必不...

日前首相「令和大叔」菅義偉驚傳引退 將不參與下月眾院改選

讀賣新聞報導，日本前首相菅義偉據傳已決定不參與2月8日舉行的眾議院提前選舉，並將從政壇引退。

高市會晤梅洛尼 日義升級戰略夥伴關係「強化礦物供應鏈」抗北京

日本首相高市早苗今天在首相官邸與義大利總理梅洛尼（GiorgiaMeloni）會談，同意將兩國關係提升為「特別的戰略夥伴...

「談判繼續努力…」中加總理會談簽多項合作 未提調降關稅

中國總理李強15日與到訪的加拿大總理卡尼在北京會談。李強表示，中國願同加方堅持戰略夥伴定位，增進政治互信，拓展務實合作及...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。