美日會談 美戰爭部長：「以實力求和平」軍演延到台灣南海不可少

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導
日本防衛大臣小泉進次郎（左）今天在美國五角大廈與美國戰爭部長赫格塞斯（右）會談。 法新社
日本防衛大臣小泉進次郎（左）今天在美國五角大廈與美國戰爭部長赫格塞斯（右）會談。 法新社

美國戰爭部長赫格塞斯今天說，從日本延伸至台灣南海的「第一島鏈」展開軍事演習，對於落實美國政府宣導的「以實力求和平」必不可少。

共同社報導，日本防衛大臣小泉進次郎今天在美國五角大廈與赫格塞斯會談，就強化日美同盟的嚇阻力達成共識。雙方將擴大在沖繩等南西諸島的存在感定位為「同盟的最優先事項」，並同意討論改良型攔截飛彈SM-3 Block 2A的大幅增產。

這些作法用來因應在台灣周邊和東海、南海加強活動的中國，以及持續推進核武與飛彈開發的北韓

美國政府在「國家安全戰略」（National SecurityStrategy, NSS）報告中將以南北美洲為主的「西半球」置於最高優先順序。日本則對中國的軍事脅迫深感憂慮，這次會談中實際上再度獲得美國對參與亞洲事務的保證。小泉在會談後對媒體強調：「日美同盟沒有任何動搖。」

雙方確認日美同盟在印度太平洋地區遏制侵略所發揮的作用，一致同意在南西諸島擴充更具實踐性的聯合訓練，並在防衛產業基礎方面開展緊密合作。雙方還商定將切實推進包括美軍普天間機場（沖繩縣宜野灣市）搬遷至邊野古在內的駐日美軍整編。

另外，美國副總統范斯（J.D. Vance）今天與小泉進次郎在白宮會談約30分鐘，小泉在會談後向媒體透露了這個消息。根據小泉的說法，兩人就日本增強防衛力和地區安全局勢交換意見。關於對范斯的印象，小泉說：「感覺很溫和，有很強的包容力。」

