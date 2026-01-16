美批准對秘魯價值15億美元擬議軍售案 助遷海軍基地

美國五角大廈今天發布聲明說，國務院已批准一項價值15億美元（新台幣約473億元）、擬對秘魯出售設備與服務的軍售案，以支持該國搬遷一處海軍基地和擴建鄰近商港。

路透社報導，秘魯當局打算將首都利馬（Lima）西部沿海城市卡要（Callao）的海軍基地遷至數公里外。這有助卡要一座主要商港擴建，該港口和中國在利馬以北約80公里出資興建的錢凱港（Chancay）互相競爭。

美國國防安全合作署（DSCA）在攸關這項軍售案的聲明中指出，「這項擬議的軍售案有助提升南美洲重要夥伴的安全，並促進這個區域政治穩定、和平與經濟發展，藉此實現美國外交政策目標。」

該機構證實，已向國會提案知會這項擬議的軍售案。

五角大廈表示，主要承包商稍後將從獲核准的名單中，透過競爭性程序選出。

卡要港是秘魯主要商港，現由荷蘭港口營運商APMTerminals負責北部港區營運，南部港區則由杜拜環球港務集團祕魯公司（DP World Callao）管理。

卡要港自去年11月起開通對中國和韓國的直航路線。分析家說，隨著秘魯加速投資太平洋沿岸基礎設施，卡要港有望和錢凱港爭奪亞洲貨運量。

秘魯國防部暫未回應路透社在非上班時間提出的置評請求。