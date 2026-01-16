快訊

險撞清潔員！王夢麟酒駕遭起訴 本人認「太逞強」：我現在72歲了

頂客族悲歌！老公過世狠心小叔分走2千萬房產 再做1事她只能含淚吞

高市會晤梅洛尼 日義升級戰略夥伴關係「強化礦物供應鏈」抗北京

中央社／ 東京16日專電
日本首相高市早苗（右）今天在首相官邸與義大利總理梅洛尼（左）會談。 美聯社
日本首相高市早苗（右）今天在首相官邸與義大利總理梅洛尼（左）會談。 美聯社

日本首相高市早苗今天在首相官邸與義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）會談，同意將兩國關係提升為「特別的戰略夥伴關係」。針對中國的經濟施壓行為，兩國確認將在經濟安全保障領域加強合作，包括強化重要礦物的供應鏈。

共同社、日本電視台報導，這是梅洛尼自2024年2月以來再度訪問日本，也是兩人首次面對面對談。兩人互稱「喬吉婭」、「早苗」，展現親密、互信的氣氛。

高市表示，今年適逢日本與義大利建立外交關係160週年，日義在廣泛領域的合作正在穩定推進，兩國關係出現飛躍性的深化。

她並表示，藉由這次總理梅洛尼訪日的契機，兩國關係將以「特別的戰略夥伴關係」身分，邁向更高層次。

高市在會後的聯合記者會上表示，「希望能在新的夥伴關係結構下，進一步發展雙邊關係」。梅洛尼則表示，與高市之間「很快就建立起溫暖的友情關係，彼此非常合拍」，並表達將進一步深化日義關係的決心。

具體合作內容方面，針對中國對稀土等重要資源實施出口管制，兩國確認將強化重要礦物供應鏈的韌性，並在經濟安全保障領域深化協調。此外，兩國也同意成立新的協議與對話框架，推動太空開發相關的技術合作。

梅洛尼 日本 義大利 高市早苗 首相 總理 北京 稀土 太空

延伸閱讀

經濟、軍事威脅…美媒：陸恫嚇台灣「6大施壓手段」 日本如今也成苦主

陷台灣有事風波…日參議員：自民黨若眾院大勝 選後是訪中關鍵時間

中日緊張之際 沖繩石垣市長1理由擬要求中央對釣魚台「登島調查」

高市早苗李在明同台尬鼓！李在明嗨喊「浪漫圓夢」影片曝熱絡氣氛

相關新聞

8官司纏身…尹錫悅阻擋公搜處執行逮捕令 法院判處5年徒刑理由曝光

韓聯社報導，南韓前總統尹錫悅16日因多項罪名遭判處有期徒刑5年，其中包括2025年妨礙調查人員試圖將其拘留的行為。

南韓首爾公車疑煞車失靈 衝上人行道撞入銀行釀13傷

南韓首爾中區西大門站十字路口，於當地時間16日下午1時15分左右發生一起交通事故，一輛市內公車衝上人行道，並撞入NH農協...

高市會晤梅洛尼 日義升級戰略夥伴關係「強化礦物供應鏈」抗北京

日本首相高市早苗今天在首相官邸與義大利總理梅洛尼（GiorgiaMeloni）會談，同意將兩國關係提升為「特別的戰略夥伴...

「談判繼續努力…」中加總理會談簽多項合作 未提調降關稅

中國總理李強15日與到訪的加拿大總理卡尼在北京會談。李強表示，中國願同加方堅持戰略夥伴定位，增進政治互信，拓展務實合作及...

「普亭已準備好終戰」 川普點名澤倫斯基阻礙俄烏和談

美國總統川普14日在白宮接受路透專訪時，點名烏克蘭總統澤倫斯基是俄烏和平協議的一大阻礙。他談到俄羅斯總統普亭表示，「我認...

避談杜魯多「中破壞性大國論」 加外長：重新校準關係

加拿大總理卡尼率團訪華四天，中加關係是否回暖，引發外媒關注。據加媒報導，隨行的加拿大外交部長安南德在華期間，對記者提問「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。