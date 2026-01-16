波索納洛抱怨牢房條件差 法官：已享特殊待遇

快訊

中央社／ 巴西利亞15日綜合外電報導

巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）今天移監服刑，根據法院指令，他將在「更為優渥」的條件下服刑。

現年70歲的波索納洛，在2022年大選中以些微差距敗給現任總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva），後來以政變未遂罪名被定罪，去年被判處27年有期徒刑。

波索納洛的家人曾多次在播客和社群媒體上抱怨，波納洛先前被拘禁在警察總部的一間房間內，裡面空間不足，冷氣噪音過大，且飲食不好。

最高法院法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）在裁決書中以數頁篇幅詳述巴西監獄擁擠，所有囚犯都面臨環境條件不足的問題，而波索納洛已受到「特殊待遇」。

法官表示，這些抱怨好像是在要求，將波索納洛的牢房「換成飯店或度假村」。

法新社報導，波索納洛過去被關押在巴西利亞（Brasilia）警察總部一間12平方公尺的房間內，配有電視、冰箱和冷氣設備。

法院表示，波索納洛今天被移送至巴西利亞的帕普達監獄（Papuda Penitentiary Complex），安置於一間特殊房間裡，空間有原來牢房的5倍大，有廚房、私人戶外區域和雙人床。

莫瑞斯表示，波索納洛將會「與監獄其他囚犯完全隔離」。

波索納洛的兒子卡洛斯（Carlos Bolsonaro）則在社群平台X批評法官莫瑞斯「殘忍」，並說父親被「移送至嚴酷的監獄環境」。

波索納洛律師曾以波索納洛的健康為由，多次聲請讓他居家服刑，但皆遭法院駁回。波索納洛在本週提出的最新聲請，目前正等待醫療評估結果。

其實波索納洛在正式移監服刑之前，曾經居家監禁，但他試圖破壞腳鐐監控器，法院認為他有企圖逃脫之嫌，才將他移送監獄服刑。

波索納洛 監獄 巴西

