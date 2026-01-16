南韓首爾公車疑煞車失靈 衝上人行道撞入銀行釀13傷

南韓首爾中區西大門站十字路口，於當地時間16日下午1時15分左右發生一起交通事故，一輛市內公車衝上人行道，並撞入NH農協銀行總行營業部。

서대문역 농협 은행 본점 버스 돌진 사고로 13명 부상 ㄷㄷ



조금 전에 지나온 곳인데… 다들 크게 안다쳤기를 바랍니다



요즘 차량이 인도로 넘어오는 사고가 부쩍 늘어서 언제나 신경쓰고 다녀야겠네요… pic.twitter.com/UJiJNGJPpt — 노모사피엔스 (@no_more_sapiens) 2026年1月16日

朝鮮日報報導，消防部門表示，包括涉事的704路市內公車司機在內，截至目前共有13人受傷，其中2名行人傷勢嚴重，其餘為輕傷，主要為公車乘客。

消防部門初步研判，事故原因可能為煞車系統失靈。警方指出，事發當下未發現公車司機有飲酒跡象，但為釐清確切肇事原因，仍將進行藥物檢測等進一步調查。

警方與消防單位正持續調查事故發生經過及建物受損情況，現場共出動18輛消防車、66名人力進行救援與處置。為配合事故善後，統一路部分路段已實施交通管制。