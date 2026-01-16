日本立憲、公明黨成立「中道改革聯合」 迎戰眾院選

日本立憲民主黨代表野田佳彥與公明黨代表齊藤鐵夫今天下午共同召開記者會，宣布新成立政黨名稱正式定為「中道改革聯合」（日文：中道改革連合，簡稱「中道」），並公布黨徽，表明將加快推進眾議院選舉的相關準備工作。

野田佳彥在記者會中表示，新黨決定以「中道改革聯合」為名，簡稱「中道」。他解釋，「所謂中道，就是不向右、也不向左傾斜，即便存在對立，也會透過充分討論來尋找答案。」

他強調，新黨並非從屬於國家或特定意識形態，而是以「人」為中心，重視人的尊嚴，在此理念下，將認同這一價值的人們凝聚起來，成立新的政治組織。對於名稱中的「聯合」，野田指出，這代表新黨希望以開放、包容的姿態，廣泛邀請贊同理念的各界人士參與。

談及政策方向，野田表示，「中道改革」具體而言，是站在「生活者」的視角出發，以「生活者優先」作為核心理念，提出務實可行的政策。

他指出，日本目前面臨的危機不僅限於安全保障層面，更存在嚴重的民生危機。雖然股價上揚，但日圓持續貶值，房租、食品價格不斷上漲，許多民眾的生活正變得愈發艱困。

野田強調，正視這些嚴峻的生活現實、並解決相關問題，正是新黨的責任。他舉例指出，在既有政策構想中，已主張對食品實施零稅率，並將稻米等生活必需品納入短期討論項目，未來將一一尋找穩定財源以推動落實。

齊藤鐵夫則表示，公明黨自去年退出聯合執政以來，深刻認識到對當前日本與日本政治而言，凝聚中道力量的重要性，並確立了以中道改革作為政治軸心的基本方針。基於這一方針，公明黨持續與各政黨及國會議員溝通協調，而此次能夠成立「中道改革聯合」，他認為是邁出了關鍵的一步。

齊藤指出，「中道」的核心一是「生活者優先」，二是「守護日本的和平」。在貧富差距持續擴大的背景下，必須縮小差距，打造讓更多人能安心生活的社會；同時，作為災害頻仍的國家，日本也必須推動防災、減災與國土強韌化，以守護民眾的生命與生活。

在外交與安全層面，齊藤表示，面對分裂與對立加劇的國際局勢，日本應堅持國際協調主義，與周邊國家保持對話與友好關係，維持經濟穩定與和平，這正是「中道」政治的意義所在。

另一方面，野田佳彥上午接受TBS訪問時透露，仍在持續說服國民民主黨加入新黨，目前距離眾議院解散、選舉公告還有時間，希望能夠持續、耐心地向國民民主黨喊話。

立憲民主黨也宣布，為了迎戰眾議院選舉，將自今天起進行候選人的緊急公開招募，目標是推出超過200名候選人。

不過，國民民主黨代表玉木雄一郎昨天已經明確表態，拒絕立憲民主黨參與新黨的邀請。他指出，每逢選舉就有這類政治整合的動作，這種「以選舉為優先的政治」正是造成日本停滯的原因，恐怕難以獲得國民理解，國民民主黨不會與他們合流。