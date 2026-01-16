南韓前總統尹錫悅阻擋公搜處執行逮捕令 法院判處5年徒刑

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
這張由南韓首爾中央地方法院提供的照片顯示，南韓前總統尹錫悅13日出席叛亂案結案陳詞時，發表最後陳述。歐新社
這張由南韓首爾中央地方法院提供的照片顯示，南韓前總統尹錫悅13日出席叛亂案結案陳詞時，發表最後陳述。歐新社

韓聯社報導，南韓前總統尹錫悅16日因多項罪名遭判處有期徒刑5年，其中包括2025年妨礙調查人員試圖將其拘留的行為。

根據南韓中央日報快訊，法院指出，尹錫悅為謀取私利，將公務員當作私兵使用，行為性質嚴重。法官認定，他於2025年1月3日實施妨礙逮捕行為，已構成濫用職權與妨礙公務執行罪。

法院並認定，高級公職人員犯罪調查處（公調處）執行對尹錫悅的逮捕令程序合法，其所申請的龍山總統官邸搜索令亦屬有效；向首爾西部地方法院聲請的相關逮捕令，並無管轄權違規問題。此外，法院確認公調處對尹錫悅涉嫌「內亂首謀罪」具備調查權限。

判決書同時指出，尹錫悅指示刪除加密通訊手機內容，構成教唆違反《總統警衛法》；他簽署的戒嚴令宣告文件遭銷毀，構成損毀總統記錄物與公務文件，並被認定屬於偽造公務文書。此外，他未向7名國務委員發送國務會議召集通知，侵害其審議權。不過，針對其涉嫌對外進行虛假宣傳一案，法院認定犯罪事實尚未獲得證明。

尹錫悅因2024年12月短暫實施戒嚴措施而面臨多項指控，首爾中央地方法院此次首度就相關指控作出判決並宣判刑期。

