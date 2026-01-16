澳洲禁令上路滿月 社群媒體停用470萬青少年帳號

快訊

中央社／ 雪梨16日綜合外電報導

澳洲網路安全監管機構今天表示，在全球首創16歲以下社群媒體禁令生效僅1個月後，各社群媒體公司總計已停用近500萬個屬於澳洲青少年的帳號，顯示這項措施已產生迅速且廣泛的影響。

路透社報導，澳洲電子安全委員辦公室（eSafetyCommissioner）表示，為遵守去年12月10日生效的法律，各平台迄今已移除約470萬個由16歲以下用戶持有的帳號。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）在記者會上說：「今天，我們可以宣布這項政策正在奏效。」

他表示：「這是澳洲的驕傲。這是一項引領全球的立法，現在世界各地都在跟進。」

這項禁令的實施情況正受到全球監管機構的密切關注。法國、馬來西亞和印尼都已表示將引進類似法律，而一些歐洲國家和美國部分州也正在討論是否跟進澳洲的腳步。

這些數據是首份由政府公布的合規資料，顯示各平台正採取重大措施以遵守法律。若不遵守，企業可能面臨高達4950萬澳元（約新台幣10.5億元）的罰款，但兒童或家長則無須承擔法律責任。

根據人口數據，這個統計數字遠高於立法前的預估，相當於每位10至16歲的澳洲青少年擁有超過兩個帳號。社群媒體巨擘Meta先前曾表示，已從旗下臉書（Facebook）、Instagram和Threads移除約55萬個未成年帳號。

這項最低年齡限制規定也適用於谷歌（Google）旗下的YouTube、TikTok、Snapchat以及馬斯克（ElonMusk）的X。社群平台Reddit表示正在遵守規定，但同時也正控告政府，尋求推翻這項禁令。政府則表示將為此辯護。

批評這項禁令的人士曾表示，這項法律將難以執行。網路安全專員葛蘭特（Julie Inman Grant）在記者會上坦言，一些未成年帳號仍然活躍，現在要宣布已完全合規還為時過早。

