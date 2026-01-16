快訊

南韓首爾公車疑煞車失靈 衝上人行道撞入銀行釀13傷

陸龜遭封印地板10年奇蹟存活！爬回人間第1反應嚇壞屋主「牠真的很餓」

台美關稅拍板！台灣模式解密、買美規車能降稅？8QA掌握關鍵重點

歐洲多國增兵格陵蘭演習 美國爭掌控權目標不變

中央社／ 格陵蘭努克15日綜合外電報導

白宮今天表示，逐步成形的歐洲軍事任務將無法嚇阻美國總統川普爭取格陵蘭控制權。

與此同時，格陵蘭總理尼爾森（Jens-FrederikNielsen）堅稱「對話與外交是正確的前進道路」，並強調雙方已展開對話。

法新社報導，美國和丹麥昨天在白宮會談未能就格陵蘭議題化解「根本分歧」。川普堅稱華府需要格陵蘭以維護國家安全。

兩架丹麥運輸機昨天抵達格陵蘭。英國、芬蘭、法國、德國、荷蘭、挪威及瑞典也宣布派遣軍事人員參與「北極耐力」（Arctic Endurance）演習，這是丹麥與北大西洋公約組織（NATO）盟國共同規劃針對格陵蘭首都努克（Nuuk）展開的偵察任務。

根據歐洲國防消息人士說法，這次增援規模有限，以德國為例，僅有13名軍人，主要是為軍隊未來北極演習做準備。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）說：「首批法軍人員已抵達現場，未來幾天將有陸、海、空軍資產增援。」

德國國防部表示，目標是「探索可能向丹麥提供軍事援助以確保區域安全的架構條件」。

然而白宮對此不以為意，強調不會影響美方尋求掌控格陵蘭的計畫。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）在被問到關於歐洲這波部署的問題時表示：「我不認為歐洲的部隊會影響總統（川普）的決策，也完全不會動搖他取得格陵蘭的目標。」

格陵蘭 白宮 丹麥

延伸閱讀

三方會談無共識…格陵蘭外長對美國嚴正聲明「尊重當地領土邊界」

川普要併吞格陵蘭 歐洲國家怎麼辦

川普揚言接管格陵蘭 丹麥：無中俄軍艦中資活動

川普：丹麥無法阻止中俄占領格陵蘭 美國有能力做到

相關新聞

南韓首爾公車疑煞車失靈 衝上人行道撞入銀行釀13傷

南韓首爾中區西大門站十字路口，於當地時間16日下午1時15分左右發生一起交通事故，一輛市內公車衝上人行道，並撞入NH農協...

南韓前總統尹錫悅阻擋公搜處執行逮捕令 法院判處5年徒刑

韓聯社報導，南韓前總統尹錫悅16日因多項罪名遭判處有期徒刑5年，其中包括2025年妨礙調查人員試圖將其拘留的行為。

「談判繼續努力…」中加總理會談簽多項合作 未提調降關稅

中國總理李強15日與到訪的加拿大總理卡尼在北京會談。李強表示，中國願同加方堅持戰略夥伴定位，增進政治互信，拓展務實合作及...

「普亭已準備好終戰」 川普點名澤倫斯基阻礙俄烏和談

美國總統川普14日在白宮接受路透專訪時，點名烏克蘭總統澤倫斯基是俄烏和平協議的一大阻礙。他談到俄羅斯總統普亭表示，「我認...

避談杜魯多「中破壞性大國論」 加外長：重新校準關係

加拿大總理卡尼率團訪華四天，中加關係是否回暖，引發外媒關注。據加媒報導，隨行的加拿大外交部長安南德在華期間，對記者提問「...

白宮：總統川普施壓下 伊朗暫停處決800抗議者

美國白宮15日表示，在總統川普施壓下，伊朗已暫停對800名抗議者執行處決。川普曾揚言將因伊朗血腥鎮壓示威者，對伊朗採取軍...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。