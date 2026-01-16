歐洲多國增兵格陵蘭演習 美國爭掌控權目標不變

白宮今天表示，逐步成形的歐洲軍事任務將無法嚇阻美國總統川普爭取格陵蘭控制權。

與此同時，格陵蘭總理尼爾森（Jens-FrederikNielsen）堅稱「對話與外交是正確的前進道路」，並強調雙方已展開對話。

法新社報導，美國和丹麥昨天在白宮會談未能就格陵蘭議題化解「根本分歧」。川普堅稱華府需要格陵蘭以維護國家安全。

兩架丹麥運輸機昨天抵達格陵蘭。英國、芬蘭、法國、德國、荷蘭、挪威及瑞典也宣布派遣軍事人員參與「北極耐力」（Arctic Endurance）演習，這是丹麥與北大西洋公約組織（NATO）盟國共同規劃針對格陵蘭首都努克（Nuuk）展開的偵察任務。

根據歐洲國防消息人士說法，這次增援規模有限，以德國為例，僅有13名軍人，主要是為軍隊未來北極演習做準備。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）說：「首批法軍人員已抵達現場，未來幾天將有陸、海、空軍資產增援。」

德國國防部表示，目標是「探索可能向丹麥提供軍事援助以確保區域安全的架構條件」。

然而白宮對此不以為意，強調不會影響美方尋求掌控格陵蘭的計畫。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）在被問到關於歐洲這波部署的問題時表示：「我不認為歐洲的部隊會影響總統（川普）的決策，也完全不會動搖他取得格陵蘭的目標。」