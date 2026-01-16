影／東京JR山手線等多線停電全線停駛 晨間通勤通學大亂

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本JR山手線一列列車自東京池袋站出發。資料照片。美聯社
日本JR山手線一列列車自東京池袋站出發。資料照片。美聯社

日本東京市中心16日發生JR山手線等多條路線停駛事故，由於正值晨間通勤通學尖峰時段，對市區交通造成直接衝擊，也連帶引發周邊路線大規模混亂。多名從受阻列車中被要求下車的乘客回憶，事發當下「車廂突然變暗，隨即緊急停車」。

連結：https://x.com/princedon_331/status/2011974708443693259?s=20

共同社報導，東京JR「新橋－品川」區間設備於16日凌晨3時50分左右發生停電，致使山手線內、外環自首班車起全線暫停行駛，京濱東北線「大宮－大船」區間南、北向列車亦同步停駛。

一名沿著鐵軌徒步移動的50多歲女性上班族回想當時情況表示：「列車在快抵達田町站前突然緊急停車，之後等了約一小時，等到廣播通知下車後，又被要求再等了一段時間。」另一名高二女學生表示：「停電後一片漆黑，空調也停了，擁擠的車廂裡很熱，周圍也有人在打電話回公司。等了這麼久，真的很累。」

JR東日本表示，「新橋－品川」區間的電力設備可能發生異常。截至16日凌晨，因田町站進行改良工程，相關設備一度停止供電。為配合首班列車運行，曾嘗試重新供電，但未能成功，目前仍在調查原因。

連結：https://x.com/tamatakahashi/status/2011937277984063973?s=20

根據日本新聞台報導，因停電而全線停駛的JR山手線與JR京濱東北線，預計將於下午1時左右恢復行駛。另外，東海道線東京站至品川站區間，預計將於上午11時左右恢復行駛。

連結：https://x.com/keno_michi/status/2011974385641676886?s=20

停電 日本

