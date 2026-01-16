快訊

聯合國安理會討論伊朗問題 大陸代表喊話美國「放下武力執念」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
就伊朗問題，大陸常駐聯合國副代表孫磊15日喊話美國放下武力執念。圖為孫磊先前出席會議。（路透）
伊朗局勢一觸即發，聯合國安理會15日舉行伊朗局勢緊急公開會，大陸代表孫磊強調，美國公然對伊朗發出武力威脅，中東地區戰雲密布，緊張氣氛不斷加劇。他重申反對在國際關係中使用或威脅使用武力，呼籲美方恪守《聯合國憲章》宗旨和原則，放下武力執念。

據大陸常駐聯合國代表團官網，大陸常駐聯合國代表團臨時代辦孫磊15日在會上表示，希望美方多做有利於中東和平穩定的事，而不是相反。他說，一段時間以來，美國就伊朗局勢持續發聲，公然對伊朗發出武力威脅，中東地區戰雲密布，緊張氣氛不斷加劇。

孫磊強調，大陸一貫主張遵守《聯合國憲章》宗旨和國際法，反對在國際關係中使用或威脅使用武力，反對將本國意志強加於別國，反對世界倒退回「叢林法則」。主權平等、不干涉內政是國際法基本原則和現代國際關係最根本準則。

他表示，伊朗是獨立的主權國家，伊朗的事情應該由伊朗人民自主決定。大陸支持「維護伊朗主權、安全和領土完整」，呼籲國際社會支持伊朗政府和人民克服當前困難，維持國家安全和社會穩定。

孫磊並指出，武力解決不了問題，只會使問題更加複雜難解。任何軍事冒險行動，只會將地區推向不可預知的深淵。大陸呼籲美方恪守《聯合國憲章》宗旨和原則，「放下武力執念」，各方保持克制，共同為維護世界和平與安全發揮應有作用。

孫磊說，當前中東仍是全球安全形勢最脆弱的地區，動盪與戰爭的風險始終居高不下。大陸希望美方等有關方面正視國際社會和地區國家呼聲，多做有利於中東和平穩定的事，而不是相反。各國應為勸和止戰發揮建設性作用，避免激化矛盾、火上澆油。他並稱，歷史一再證明，迷信武力、一味施壓、妄加干涉，只會製造更多的衝突和仇恨。任何國家都沒有權力決定別國的命運，任何凌駕於國際法之上的行為都不能被允許。

