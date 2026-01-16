首爾江南「最後棚戶區」凌晨大火 防線逼近山區

韓國首爾高檔地段江南區的一處貧困地區今天發生重大火警，當局已派出近300名消防人員前往現場灌救。消防人員擔心大火可能會蔓延至附近的山區。

路透社援引韓聯社報導指出，目前尚未傳出任何傷亡報告，但已有約25名居民被疏散。隨著火勢蔓延至第5區，受災居民人數很可能會進一步增加。

這個被稱為「九龍村」（Guryong Village）的地區，是首爾最富裕江南區內的「最後棚戶區」，目前正準備進行都市更新，改建為高層住宅大樓。

消防當局因擔憂火勢可能蔓延至附近山區，於凌晨5時10分左右發布了第一級應對警報。之後隨著火勢擴大，於上午8時49分將應對級別提升至第二級。

目前已有297名消防人力和85輛各式救災車輛投入滅火工作。

消防當局在接到「一間空屋起火」的最初報案後出動，並計劃在完全撲滅火勢後，立即展開對確切起火原因的調查。