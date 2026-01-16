快訊

經典賽／台灣場門票全搶光？3管道還有希望 WBC官方規劃「轉售平台」

陳亭妃稱已通電話相約今天當面請益 林俊憲：我怎麼不知道

台美關稅拍板 鄭麗君：我國達成兩個最優惠待遇、四項目標

首爾江南「最後棚戶區」凌晨大火 防線逼近山區

中央社／ 首爾16日綜合外電報導

韓國首爾高檔地段江南區的一處貧困地區今天發生重大火警，當局已派出近300名消防人員前往現場灌救。消防人員擔心大火可能會蔓延至附近的山區。

路透社援引韓聯社報導指出，目前尚未傳出任何傷亡報告，但已有約25名居民被疏散。隨著火勢蔓延至第5區，受災居民人數很可能會進一步增加。

這個被稱為「九龍村」（Guryong Village）的地區，是首爾最富裕江南區內的「最後棚戶區」，目前正準備進行都市更新，改建為高層住宅大樓。

消防當局因擔憂火勢可能蔓延至附近山區，於凌晨5時10分左右發布了第一級應對警報。之後隨著火勢擴大，於上午8時49分將應對級別提升至第二級。

目前已有297名消防人力和85輛各式救災車輛投入滅火工作。

消防當局在接到「一間空屋起火」的最初報案後出動，並計劃在完全撲滅火勢後，立即展開對確切起火原因的調查。

首爾 消防人員

延伸閱讀

周末前各地回溫 下周再有冷氣團南下「低溫10度以下」

好險！雪霸國家公園大霸線山區發生火警 搶救及時未釀重大事故

雲林草嶺森林火勢撲滅 縣府現勘盤點提升救災量能

台灣美光成立桃園首支企業義消 張善政期許更多業者跟進

相關新聞

聯合國安理會討論伊朗問題 大陸代表喊話美國「放下武力執念」

伊朗局勢一觸即發，聯合國安理會15日舉行伊朗局勢緊急公開會，大陸代表孫磊強調，美國公然對伊朗發出武力威脅，中東地區戰雲密...

日本JR山手線、京濱東北線因停電大亂 恢復時間未定

日本東京都內多條JR路線今天上午因為停電事故大亂，截至當地時間上午9時30分（台北時間8時30分）尚未完全恢復，通勤尖峰...

中東天空戰記：阿聯酋航空與阿拉伯半島的民航內戰

2026年初，全球民航業的目光聚焦在波斯灣——這片曾經僅靠石油致富的荒漠，如今已成為全球最繁忙的十字路口。2025年10月，阿聯酋航空（Emirates）慶祝其首航40週年；由於石油國家的經濟型態，與阿聯酋航空由杜拜王室扶持成立的背景，首航40週年不僅是是其里程碑，更宣告了中東國家正式從「天然資源輸出者」轉型為掌握全球空中流量的樞紐。

富人買不停撐起美汽車產業 今年新車銷售還會再成長？

美國汽車業在關稅推高車價和零組件價格、貸款成本上升與經濟壓力夾擊下，去年竟仍維持成長，讓專家有些訝異。分析去年美國汽車銷售狀況，關鍵在於「富人撐盤」。與此同時，專家如何預測今年美國汽車銷量走勢？有哪些令人不安的因素？

中國巨型使館建案惹議 維權組織號召17日集結示威

英國政府預計下週宣布是否核准中國駐英巨型新使館建案，維權組織號召各界17日於使館預定地集結示威，以表達對建案所導致安全風...

IMF總裁訪基輔 援烏2558億貸款方案數周內送核

國際貨幣基金總裁喬治艾娃今天走訪烏克蘭，她表示81億美元新貸款方案數周內就會送董事會核批。不過她也強調烏克蘭豁免消費品增...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。