日本JR山手線、京濱東北線因停電大亂 恢復時間未定

日本東京都內多條JR路線今天上午因為停電事故大亂，截至當地時間上午9時30分（台北時間8時30分）尚未完全恢復，通勤尖峰時段交通大受衝擊，上班族苦不堪言。

朝日電視台報導，JR東日本表示，新橋站至品川站之間發生停電，導致JR山手線內環、外環全線，以及京濱東北線品川站至東十條站區間，從清晨發車起就停止運行。京濱東北線曾於上午7時20分左右一度恢復行駛，但隨後再次停駛；與山手線一樣，目前均未公布恢復行駛的時間表。

東京消防廳指出，上午8時前接獲報案，稱JR田町站軌道附近發生火災。消防人員趕赴現場後，確認站內變壓器有燒毀痕跡，所幸未傳出人員受傷。相關單位正在釐清火災與停電之間是否存在關聯。

京濱東北線在上午7時22分短暫恢復後不久再次停駛。截至上午8時，與野站、北浦和站、西川口站、川口站、濱松町站、大森站等多個車站實施進站管制。JR東海道線也受到停電波及，一度在上下行線停駛，但已於上午8時21分左右恢復正常運行。

JR東日本指出，由於停電原因仍在調查中，相關路線的檢修與確認作業需耗費時間，目前山手線與京濱東北線的運行恢復時間仍未確定，呼籲旅客隨時留意最新行車資訊，改搭其他交通工具。