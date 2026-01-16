快訊

直播／關稅拍板！台美官員簽署MOU合照曝光 鄭麗君上午9時召開記者會

活捉馬杜羅只是起點？美國在全球「校準行動」正開始

日眾院大選 立憲民主黨、公明黨為選舉權宜結盟惹議

中央社／ 東京16日專電

日本首相高市早苗有意解散眾議院、提前大選，立憲民主黨與公明黨15日迅速啟動在野整合，立憲代表野田佳彥與公明黨代表齊藤鐵夫會談後，正式就組建新黨達成共識。然而，立憲內部有質疑聲，憂心新黨被認定是「為選舉結盟」，且結黨過程過於獨斷，有違民主。

●新黨僅限眾院議員合流 規模上看170席

日本經濟新聞、朝日新聞報導，立憲民主黨和公明黨因應眾議院選舉達成共識，將組建新黨，在單一選區與比例代表制中相互支援。

新黨名稱目前朝「中道改革」方向進行協調，目標是在下次眾議院選舉中，集結中道勢力，對抗保守色彩日益鮮明的高市政權。野田佳彥和齊藤鐵夫將擔任新黨的共同代表。黨名將於16日決定，黨綱也將於近期完成。

根據雙方規劃，新黨將先由兩黨的眾議院議員合流成立，參議院與地方議員暫不參與，仍留在原政黨。如果立憲與公明的眾院議員全數加入，新黨在眾院的勢力規模可達約170席，成為足以左右政局的重要陣營。

新黨將在選舉中採取緊密合作模式，把兩黨候選人列入「統一名簿」，藉由整合選區與比例代表戰略，降低無效票以擴大席次。

根據報導，兩黨認為這麼做可互補弱點。立憲研擬在比例代表名單優先排列公明黨候選人；對於公明黨而言，與自民黨解除聯合執政後，在單一選區取勝的難度較高，如果與在野第一大黨立憲民主黨合作、在比例代表名單居前，可望提高當選機率。

另一方面，上次2024年眾院選舉時，在單一選區只贏得4席（包括齊藤鐵夫本人）的公明黨，將全面退出單一選區賽場。

作為比例代表名單優先的交換，公明黨將在單一選區幫立憲候選人助選。由於公明黨的支持母體創價學會擁有穩定組織票，立憲期待藉此在激戰區提高勝算、擊敗自民黨等對手。

●「中道政治」作為對抗軸線

公明黨引用已故書記長市川雄一的論述，將中道政治定位為「以尊重庶民生活與生命的人本主義為基礎、符合國民常識的政治」。在物價高漲、民生壓力加劇之際，兩黨認為高市仗著高支持率決定解散眾院，帶有濃厚黨利考量，與民眾感受存在落差、有違常識，新黨要把日本帶回「常識」的道路。

齊藤鐵夫表示，「要在政治右傾化加速的局勢下，打造一個龐大的中道路線陣營。」他指出，中道勢力的集結，對於日本作為一個和平國家，同時鞏固經濟基礎、推動經濟發展至關重要；他也表示，會持續號召有中道理念的國民民主黨、自民黨議員加入。

野田佳彥則表示，高市政權上台後保守色彩加重，希望透過擴大「中道軸心」，避免政治過於右傾。

政策方面，新黨將在安全保障、憲法修正、財政與能源政策上，對高市政權形成制衡，反對過度強調軍事與修憲的路線。

●立憲黨內反彈聲浪浮現

報導指出，政府高層表示，由於兩黨近期在參眾院選舉表現不振、在多黨競逐下被邊緣化，如今結盟「反映出兩黨的焦慮」。

新黨構想也在立憲民主黨內引發激烈爭議。立憲眾議員藤原規真批評，這項決定沒有在充分討論下就由委任野田佳彥全權決定，程序不透明，「有違民主」。

立憲眾議員原口一博15日在X多次發文，公開反對新黨。原口指出，他奉黨命出公務、滯留石垣島期間，黨內卻在他「物理上不可能出席」的時段，召開攸關政黨存亡的重大會議，存在程序上的重大瑕疵。

他更爆料，接獲通知被要求在20日之前提交退黨申請，再提出加入「那個中道什麼黨」的入黨書，否則要以無黨籍身分活動。他怒批「那樣的黨誰會加入」，強烈批評黨內決策程序。

此外，立憲內部也有議員憂心，被批評是「為了選舉目的而權宜結盟」的新黨，恐會削弱政黨理念的一致性。

回顧過去，東京都知事小池百合子曾為了替2017年眾院選舉整合資源，主導成立「希望之黨」，但不久後就因為對於安保政策立場不同而迅速失敗。

●國民民主黨明確拒絕加入

在野整合也未獲得全面響應。國民民主黨代表玉木雄一郎15日明言，已經拒絕立憲民主黨參與新黨的邀請。他表示，每逢選舉就有這類動作，這種「以選舉為優先的政治」正是造成日本停滯的原因，恐怕難以獲得國民理解，國民民主黨不會與他們合流。

他表示，國民民主黨創立以來就下定決心，不要把選舉變成政治人物的「就職活動」。他批評，不管是趁著高支持率解散眾院的執政黨，還是為了選舉而倉促整合的在野黨，都偏離了「政策本位」。

隨著眾院選舉可能於近期展開，這場以「中道改革」為旗幟的在野重組，究竟能否形成穩定對抗軸線，獲得選民支持，成為日本政壇的最大焦點之一。

新黨 民主黨

延伸閱讀

高市計劃提前舉行大選 鞏固權力能否如願？

陷台灣有事風波…日參議員：自民黨若眾院大勝 選後是訪中關鍵時間

日本在野黨同意組新黨 自民黨幹部：恐影響激戰選區

參政黨神谷宗幣談眾院大選目標 提名破百衝30席

相關新聞

日本JR山手線、京濱東北線因停電大亂 恢復時間未定

日本東京都內多條JR路線今天上午因為停電事故大亂，截至當地時間上午9時30分（台北時間8時30分）尚未完全恢復，通勤尖峰...

明治製菓也賣可可原料 邊緣部門如何逆襲改寫市場版圖

日本食品產業競爭激烈，明治（Meiji）以巧克力聞名國際，但過去旗下的可可豆事業部被視為資源最少、前景最差的邊緣單位。面對內部質疑與市場門檻，團隊以精準的商業策略出發，讓小部門逆勢改寫日本企業既有分工邏輯，成為了日本企業最知名的逆轉勝。

梅洛尼訪日韓 義媒：退中國一帶一路後尋求新夥伴

義大利總理梅洛尼今天抵達日本訪問，義媒報導，梅洛尼此次亞洲行訪問日韓，首要目標是尋求半導體產業合作；在義大利退出中國「一...

專家：美若對德黑蘭發起軍事行動 俄中挺伊朗程度有限

伊朗向俄羅斯提供無人機、出口石油至中國，是兩國重要盟友。但分析家告訴法新社，若美國對伊朗採取軍事行動，俄、中只會提供德黑...

荷蘭烏得勒支發生巨大爆炸 至少1傷恐有人受困

根據荷蘭官員的說法，荷蘭中部城市烏得勒支（Utrecht）今天發生一起巨大爆炸與火災，造成至少一人受傷。目前還不清楚爆炸...

高市計劃提前舉行大選 鞏固權力能否如願？

（德國之聲中文網）1月14日，日本自民黨總裁、64歲的首相高市早苗向自民黨干事長鈴木俊一、日本維新會代表吉村洋文等執政聯盟高層正式傳達了解散眾議院，提前舉行大選的意向。她計劃在1月23日眾議院例會開幕

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。