伊朗參與南非中俄聯合軍演 美國批損害區域穩定

中央社／ 約翰尼斯堡15日綜合外電報導

美國今天鑒於伊朗政權鎮壓抗議活動，批評伊朗在南非外海參與海軍演習「尤其令人無法接受」。

法新社報導，中國、伊朗、俄羅斯及阿拉伯聯合大公國的軍艦約一週前駛入南非開普敦（Cape Town）外海，參與金磚國家（BRICS）聯合軍事演習。

當地媒體報導說，南非政府曾尋求讓伊朗退出這場由中國主導的軍演，畢竟正值伊朗抗議潮。人權團體表示，伊朗鎮壓抗議活動造成數千人喪生。

目前不清楚伊朗軍艦實際參與演習的程度。南非海軍則強調，這次演習有助「確保航道與海上經濟活動的安全」。

美國駐南非大使館在臉書（Facebook）上發文表示：「伊朗是破壞穩定的國家，也是支持恐怖主義的國家，無論以任何形式納入聯合軍事演習，都會損害海上安全與區域穩定。」

「南非在伊朗安全部隊射殺、監禁並刑求從事和平政治活動的伊朗公民之際仍然歡迎他們到訪，尤其令人無法接受；這些和平政治活動的權利正是南非人民曾經付出巨大努力才為自己爭取到。」

美國和南非關係因多項政策分歧而跌至冰點，包括南非就加薩走廊戰事在國際法院（ICJ）對以色列提起種族滅絕訴訟。

美國駐南非大使館說：「南非不能一邊靠攏伊朗，一邊對世界大談『正義』。」

美國總統川普先前揚言，若伊朗對抗議民眾執行死刑，美方將對伊朗採取軍事行動，但後來似乎放棄這個選項。

川普政府曾指控南非採取反美政策，不僅抵制去年11月在南非舉行的20國集團（G20）峰會，還對南非商品課徵30%關稅。

