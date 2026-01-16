捷克新任外長與美駐捷大使會談：不預期強化對中關係

捷克外交部長馬欽卡近期與美國駐捷克大使梅瑞克會談，根據捷克媒體Deník N取得的會議記錄，捷克新政府對中及對台政策佔據雙方會談關鍵篇幅；美方不希望捷克增加對中依賴，樂見捷克與台灣深化關係。馬欽卡則強調，不預期新政府會加強與中國的關係。

捷克媒體Deník N 15日報導指出，近年來，捷克對中國的外交政策出現顯著轉變。捷克與中國及台灣的關係是一項高度敏感的議題，也是新任捷克外交部長馬欽卡（Petr Macinka）與美國駐捷克大使梅瑞克（Nicholas Merrick）、副使威斯納（David Wisner）7日會談時的重要主題之一。

根據Deník N掌握的會議紀錄，此議題佔據捷方與美方會談「關鍵篇幅」。紀錄指出，美方肯定捷克目前對中國的政策，特別是與台灣的夥伴關係，當中寫道：「在此背景下，並考慮到捷克總理巴比斯（Andrej Babiš）計畫訪問中國，美國政府不希望捷克對中國的依賴進一步增加，反而樂見捷克與台灣深化關係。」

外交部長馬欽卡則回應，捷克的立場「將依照美國對中國的政策而定」。在此脈絡下，他也提到巴比斯的訪中行程，但表示該行程將在美國總統川普（Donald Trump）訪中後才會進行。

巴比斯本人則向Deník N編輯部表示，目前「該行程並未列入議程」，並稱他「正專注於歐洲事務」。

Deník N也向馬欽卡詢問中國議題的會談內容，但他拒絕評論這份文件。

根據Deník N報導，馬欽卡在會談中強調，他不預期新政府會加強與中國的關係，並指出捷克仍將中國科技公司的活動視為安全威脅。他也確認，將持續發展與台灣的經貿關係。

梅瑞克在會談中提醒中國影響力擴大的風險，並指出中國正試圖建立對抗民主秩序的體系。根據梅瑞克的說法，美國政府將在關鍵基礎設施與科技領域推動降低對中國的依賴。

●捷克政界人士會晤華春瑩 釋放中捷關係調整訊號

另一方面，「不滿公民行動黨」（ANO）副主席、眾議院外交委員會主席馮德拉切克（RadekVondráček）14日在臉書暗示中捷關係可能出現變化。

馮德拉切克14日在臉書貼出與中國外交部副部長華春瑩的合照，並寫道：「新政府的外交政策不會停留在討喜的口號或空洞的辭藻上。捷克需要在世界上重新取得強勢地位，而這將建立在與其他國家良好且務實的合作關係之上。這同樣適用於與中國的關係，是時候重新建立。」

馮德拉切克寫道：「我今天與中國外交部副部長華春瑩討論多項對雙方都有利的機會，例如恢復上海與布拉格的直航，或將捷克列入可在中國免簽停留30天的國家名單。」他補充，這不是政治公關，而是為了捷克公民的利益。

捷克外交部副部長沙塔爾多娃（MarieChatardová）13日也與華春瑩會面。捷克外交部14日在X平台上發文：「雙方討論了兩國關係的未來發展。」據外交部說法，此次會晤是由中國主動提出。