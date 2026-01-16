快訊

梅洛尼訪日韓 義媒：退中國一帶一路後尋求新夥伴

中央社／ 羅馬15日專電
義大利總理梅洛尼。（路透）
義大利總理梅洛尼今天抵達日本訪問，義媒報導，梅洛尼此次亞洲行訪問日韓，首要目標是尋求半導體產業合作；在義大利退出中國「一帶一路」後，義大利盼與日韓等「天然夥伴」強化關係。

梅洛尼（Giorgia Meloni）今天與日本首相高市早苗聯名發表文章，刊登在義大利晚郵報（Corriere dellaSera）和日經新聞，慶賀義日建交160週年。在中日關係緊張之際，義大利政府並不避諱以各種行動展現「友日」氛圍。

梅洛尼15到17日訪問日本，隨後轉往韓國，19日與韓國總統李在明會晤。

義大利晚郵報報導，梅洛尼亞洲行旨在尋求投資，重點關注半導體領域。義日關係將有實質躍進，提升為「特殊戰略關係」，此行也是睽違19年後，首度有義大利總理訪問南韓，義韓領袖將簽署一份備忘錄，重點是加強雙方在晶片領域的合作。

晚郵報報導，梅洛尼的東京首爾之行，是基於非常具體的「地緣政治選擇」，義大利外交官認為，這兩個亞洲國家是該地區最可靠的合作夥伴，且日韓和義大利在經濟、人口、社會特徵都有相似之處，並在動盪的全球局勢下秉持相同價值觀。

報導指出，羅馬在退出與北京簽署的「一帶一路」協議後，正尋求與日韓這兩個天然合作夥伴推進各項全新計畫。英日義合作的「全球空戰計畫」（GCAP）得以發展絕非偶然，日韓喜愛義大利製造的時尚、奢侈品，雙方也盼在精密工程、製藥、化學產品、數位與半導體領域加強合作。

報導提到另一個「亮點」，梅洛尼與高市早苗都是各自國家的首位女性領導人，接下來七大工業國集團（G7）峰會，兩位女性同台的故事線也值得注意。從梅洛尼與高市聯名發表社論，以及梅洛尼抵達日本後在下榻酒店慶生，都可看出氣氛熱絡。

報導指出，多家義大利公司正探索與日本氫能領域合作，氫能是能源轉型重要方向。日本在義大利的投資規模也很顯著，截至2024年底，日本集團共投資639家義大利公司，其中557家企業（佔87%）是由日資主導。（編輯：陳承功）1140116

義大利 梅洛尼 日本

