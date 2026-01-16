白宮：伊朗遭川普施壓 暫停處決800名抗議者

快訊

中央社／ 巴黎15日綜合外電報導

美國白宮今天表示，在總統川普施壓下，伊朗已暫停對800名抗議者執行處決。川普曾揚言將因伊朗血腥鎮壓示威者，對伊朗採取軍事行動，但波斯灣盟邦似乎讓他改變主意。

法新社報導，伊朗近期爆發伊斯蘭共和國建立後最大規模的反政府抗議之一，然而在當局鎮壓並切斷網路一週後，示威潮已然減弱。

儘管華府已暫緩採取軍事行動，白宮今天仍表示：「對總統來說，所有選項仍然保留。」

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）告訴記者：「總統今天得知，原訂昨天執行的800起處決已暫停。」

她說，川普（Donald Trump）曾警告德黑蘭當局，若繼續殺害示威者，將面臨「嚴重後果」。

美國財政部今天也宣布新一波對伊朗官員的制裁。

德黑蘭當局已因自身核子計畫而處處受限，這也是導致伊朗經濟困境，繼而引發抗議的原因。

總部設於挪威的非政府組織（NGO）「伊朗人權」（Iran Human Rights）昨天表示，伊朗安全部隊已殺害至少3428名抗議者。該組織並警告最終死亡人數將遠高於此。

