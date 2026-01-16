快訊

台美關稅拍板！15%不疊加、232條款最惠國待遇、對美投資5000億美元

美國商務部：美台達成貿易協議！ 台灣半導體公司加碼對美投資16兆元

馬杜洛垮台後 中國駭客對美政府發動釣魚攻擊

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導

資安研究人員今天表示，在美國推翻委內瑞拉總統馬杜洛的行動後數日，與中國有關的網路間諜組織以委內瑞拉相關議題為主題發送釣魚郵件，鎖定美國政府及政策官員進行攻擊。

路透社報導，這項此前未被揭露的行動，是中國長期網路間諜組織「野馬熊貓」（Mustang Panda）最新攻擊案例。該組織利用各國的頭條新聞或重要議題作為誘餌，藉此竊取資料並潛伏在美國政府機構之中。

資安公司安克諾斯（Acronis）威脅研究單位（Threat Research Unit）指出，在這起案件中，該網路組織以美國逮捕馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子的相關事件為誘餌。

研究人員在一個公開的惡意軟體分析平台上，發現於1月5日上傳、名為「美國正決定委內瑞拉下一步」的壓縮檔，進而揭發這場行動。

研究人員在調查報告中指出，該壓縮檔所含的惡意軟體顯示，其程式碼和基礎架構與先前業界追蹤為「野馬熊貓」的網路間諜行動高度重疊。

根據研究人員，目前尚不清楚駭客行動的具體目標，也不確定是否有任何對象已遭滲透。分析顯示，如果惡意軟體成功植入，將允許操作者竊取目標電腦資料，並建立持續存取的能力。

研究人員根據上傳樣本的技術指標，以及野馬熊貓過往鎖定的組織類型，推測這個惡意軟體攻擊的目標是美國政府機構，以及未具名的政策相關單位。

分析指出，壓縮檔內的惡意軟體是在格林威治標準時間1月3日6時55分編寫完成，正好在美國展開逮捕馬杜洛的行動後數小時。研究人員指出，惡意軟體樣本隨後於格林威治標準時間1月5日8時27分上傳至沙箱分析平台；同一天，馬杜洛及其妻子在曼哈頓法庭對毒品與武器指控均表示不認罪。

安克諾斯逆向工程師兼惡意軟體分析師辛哈（Subhajeet Singha），同時也是該分析報告的作者之一，在受訪時表示，這起案件的駭客似乎是為了利用關注度極高且變化迅速的地緣政治局勢，才急於行動，因此留下一些痕跡，有助於研究人員將惡意軟體與野馬熊貓過往的行動連結起來。

馬杜洛 美國

延伸閱讀

川普通話委內瑞拉代理總統 售出首批委油…進帳159億

美國封鎖扼制委內瑞拉石油輸運 對大陸出口將大幅下滑

美出售委內瑞拉原油 首輪交易進帳158億

彭博：陸與委內瑞拉、美國官員談判 望先前對委國貸款獲保障

相關新聞

不動手了？川普：伊朗殺戮正減少 美先觀望

美國總統川普十四日說，「我們被告知，伊朗（對示威者）的殺戮減少中，也沒有大規模的處決計畫」。他雖未排除美國可能對伊朗採取...

美卡達基地撤人 航艦赴中東…紐時：川普「觀望說」恐是誤導

美國總統川普十四日對德黑蘭的語調雖已放軟，但美方已將部分非必要人員撤離駐卡達的烏代德空軍基地，美軍「林肯號」航艦打擊群也...

美堅持要格陵蘭…丹麥、格陵蘭官員急赴美 會談無果

在美國、丹麥和格陵蘭官員十四日在華府舉行近一小時的三方會談後，美國總統川普重申，美國需要格陵蘭，不能指望哥本哈根保護這塊...

舉「反高市」大旗 日立民黨、公明黨籌組新黨拚大選

日本最大在野黨立憲民主黨（立民黨）與曾和自民黨合作達廿六年的公明黨，十五日在國會進行代表（黨魁）會談，討論為了備戰可能於...

德國參與北約格陵蘭勘查 防長點名中俄北極軍事活動

德國宣布明天將與多個北約夥伴共同派遣勘查小組前往格陵蘭，評估北極地區安全與未來軍事部署。德方指出，此行為因應俄羅斯與中國...

川普欲取格陵蘭 人民忐忑：美開價併吞「把我們當什麼」？

美國總統川普亟欲取得格陵蘭島控制權，歐洲多國群起反對，島上居民惴惴不安。民調顯示多數居民反對美國統治，一名年輕人對法媒說...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。