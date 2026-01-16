荷蘭烏得勒支發生巨大爆炸 至少1傷恐有人受困

根據荷蘭官員的說法，荷蘭中部城市烏得勒支（Utrecht）今天發生一起巨大爆炸與火災，造成至少一人受傷。目前還不清楚爆炸原因以及是否有更多人傷亡。

荷蘭國家通訊社（ANP）引述消防隊發言人的說法報導，當地發生「巨大爆炸」。

根據法新社，官方呼籲民眾遠離事發地點，緊急救援人員已趕赴現場。

市長黛珂斯瑪（Sharon Dijksma）告訴荷蘭廣播基金會（NOS）：「瓦礫堆下可能也還有人。」

電視畫面顯示，歷史悠久的市中心上空煙霧瀰漫，街道上則有瓦礫散落。

目擊者施羅弗斯（Margot Schroevers）接受NOS訪問時說：「我當下就知道情況不妙。地面都在震動。」

烏得勒支當地醫院已設立緊急創傷中心。紅十字會（Red Cross）則呼籲志工儘速前往協助。