荷蘭烏得勒支發生巨大爆炸 至少1傷恐有人受困

中央社／ 海牙15日綜合外電報導

根據荷蘭官員的說法，荷蘭中部城市烏得勒支（Utrecht）今天發生一起巨大爆炸與火災，造成至少一人受傷。目前還不清楚爆炸原因以及是否有更多人傷亡。

荷蘭國家通訊社（ANP）引述消防隊發言人的說法報導，當地發生「巨大爆炸」。

根據法新社，官方呼籲民眾遠離事發地點，緊急救援人員已趕赴現場。

市長黛珂斯瑪（Sharon Dijksma）告訴荷蘭廣播基金會（NOS）：「瓦礫堆下可能也還有人。」

電視畫面顯示，歷史悠久的市中心上空煙霧瀰漫，街道上則有瓦礫散落。

目擊者施羅弗斯（Margot Schroevers）接受NOS訪問時說：「我當下就知道情況不妙。地面都在震動。」

烏得勒支當地醫院已設立緊急創傷中心。紅十字會（Red Cross）則呼籲志工儘速前往協助。

荷蘭 爆炸 發言人

延伸閱讀

外資適用優稅 2月底前申請

荷蘭新人叫AI幫寫誓詞獨漏關鍵字句 法官判無效婚禮白辦

離台後寫下50條腳踏車路線指南 荷蘭夫妻感動了巨大集團劉素娟

嘉市城市博覽會落幕 永續願景館拆解轉生「拆而不散」用途曝

相關新聞

美堅持要格陵蘭！丹麥、格陵蘭官員急赴美會談無果

在美國、丹麥和格陵蘭官員十四日在華府舉行近一小時的三方會談後，美國總統川普重申，美國需要格陵蘭，不能指望哥本哈根保護這塊...

基地撤人 航艦趕赴...紐時：川普「觀望伊朗說」恐只是誤導

美國總統川普十四日對德黑蘭的語調雖已放軟，但美方已將部分非必要人員撤離駐卡達的烏代德空軍基地，美軍「林肯號」航艦打擊群也...

不動手了？川普：伊朗殺戮正在減少 美決定先觀望

美國總統川普十四日說，「我們被告知，伊朗（對示威者）的殺戮減少中，也沒有大規模的處決計畫」。他雖未排除美國可能對伊朗採取...

舉起「反高市」大旗 日立民黨、公明黨籌組新黨拚大選

日本最大在野黨立憲民主黨（立民黨）與曾和自民黨合作達廿六年的公明黨，十五日在國會進行代表（黨魁）會談，討論為了備戰可能於...

德國參與北約格陵蘭勘查 防長點名中俄北極軍事活動

德國宣布明天將與多個北約夥伴共同派遣勘查小組前往格陵蘭，評估北極地區安全與未來軍事部署。德方指出，此行為因應俄羅斯與中國...

川普欲取格陵蘭 人民忐忑：美開價併吞「把我們當什麼」？

美國總統川普亟欲取得格陵蘭島控制權，歐洲多國群起反對，島上居民惴惴不安。民調顯示多數居民反對美國統治，一名年輕人對法媒說...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。