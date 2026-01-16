聽新聞
美堅持要格陵蘭！丹麥、格陵蘭官員急赴美會談無果
在美國、丹麥和格陵蘭官員十四日在華府舉行近一小時的三方會談後，美國總統川普重申，美國需要格陵蘭，不能指望哥本哈根保護這塊丹麥的海外領地。
對格陵蘭未來的治理安排，川普十四日指稱，「總會有辦法」。他老調重彈地說，格陵蘭對美國國安至關重要、對丹麥也是。問題是若俄羅斯或中國大陸想占據格陵蘭，那丹麥根本做不了什麼，「反觀我們什麼都做得到」，你們此前在委內瑞拉就見識過了。
川普強調，美丹關係「非常好」，但由於美國正推動「金穹」防禦系統計畫和其他很多事，因此亟需格陵蘭；「要是我們不進駐，俄國就會、中國也會」。被問到會否為了控制格陵蘭而退出北約（ＮＡＴＯ），他稱，不會放棄任何選項。
丹麥外長拉斯穆森十四日表明，川普仍一心想征服格陵蘭，美丹間的會談未能解決雙方的「根本性分歧」，無法改變美方立場，也造成美國與ＮＡＴＯ盟友丹麥空前緊張；美國絕對沒必要奪取格陵蘭。
原本預定由拉斯穆森和格陵蘭外長莫茨費爾特與美國國務卿魯比歐舉行三人會談，但在美國副總統范斯要求與會後，成為四人會談。
拉、莫兩人在會後召開共同記者會。拉斯穆森說，會中討論美丹兩國及ＮＡＴＯ能如何強化北極地區的安全；丹麥共出動軍艦、無人機和戰機等維護該地區安全，並非像川普所稱的「只靠雪橇犬」，且丹麥準備好挹注更多資源。
拉斯穆森還說，儘管十四日沒達成共識，但美丹雙方都願求同存異，持續在相互尊重的基礎上對話，並同意設立高層級的工作小組，希望該小組能在接下來幾周就召開首次會議。格陵蘭副總理艾格德十四日也表示，「今起與未來幾天，可望有更多ＮＡＴＯ成員國官兵出現在格陵蘭，還有更多軍機及軍艦；這些ＮＡＴＯ部隊將進行訓練」。
