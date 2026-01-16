舉起「反高市」大旗 日立民黨、公明黨籌組新黨拚大選

快訊

聯合報／ 記者雷光涵、編譯茅毅／綜合報導
日本兩個在野黨立憲民主黨黨魁野田佳彥（右三）與公明黨黨魁齊藤鐵夫（左二）15日在國會會談，商討籌組新政黨事宜。法新社
日本兩個在野黨立憲民主黨黨魁野田佳彥（右三）與公明黨黨魁齊藤鐵夫（左二）15日在國會會談，商討籌組新政黨事宜。法新社

日本最大在野黨立憲民主黨（立民黨）與曾和自民黨合作達廿六年的公明黨，十五日在國會進行代表（黨魁）會談，討論為了備戰可能於二月舉行的眾議員大選而籌組新政黨。日媒報導，新政黨的黨名可能是「中道改革」，最快今天將確認名稱。

立民黨代表、前首相野田佳彥和公明黨代表齊藤鐵夫十五日下午會談，聚焦集結中道力量對抗右傾化的高市早苗政府。

立、公兩黨十五日先分別召開黨內會議，並決議將籌組新政黨事宜委由黨魁全權處理。新政黨將先由兩黨的眾議員組成，即立民黨的一四八席（包含參與該黨眾院黨團運作的無黨籍）和公明黨的廿四席，共一七二席。兩黨計畫暫時不解散，由黨籍眾議員脫黨，再加入新政黨。

立公兩黨在「比例代表」的部分，會將原本是公明黨籍的候選人排在前面，交換該黨不提名「小選區」的候選人，並全力支持立民黨推派或支持的候選人。

日媒報導說，這將影響自民黨過去仰賴公明黨支持的小選區得票率，在自、公兩黨合作時，選前雙方都會先協調，在公明黨未推派候選人的選區，該黨支持者往往會投給自民黨籍選將。日本法政大學大學院教授白鳥浩表示，立民黨著眼在小選區獲得公明黨選民的票；公明黨則期待在比例代表拿到立民黨選民的票。

包括加入自民黨眾院黨團運作的無黨籍議員，該黨目前在眾院有一九九席，去年十月決定和該黨組成執政聯盟日本維新會有卅四席，共二三三席，在共四六五席的眾院剛好過半。

不過，立民黨內對此有雜音，部分在野黨也不認同。立民黨眾議員原口一博痛批野田等黨高層「正在毀黨」，堅決反對立公組新政黨。國民民主黨代表玉木雄一郎同日也質疑，立公兩黨所稱的中道極為模糊，「能得到選民的理解嗎？」已拒絕加入。極右翼的參政黨代表神谷宗幣，則批評長期與自民黨合作的公明黨「沒節操」。

眾議員 自民黨 黨代表 日本維新會 執政聯盟 民主黨 得票率 高市早苗

