基地撤人 航艦趕赴...紐時：川普「觀望伊朗說」恐只是誤導

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
川普政府正對伊朗採取和戰兩手策略，派美軍「林肯號」航艦打擊群趕赴中東。圖為林肯號去年8月在加州聖地牙哥的北島海軍航空站。路透
美國總統川普十四日對德黑蘭的語調雖已放軟，但美方已將部分非必要人員撤離駐卡達的烏代德空軍基地，美軍「林肯號」航艦打擊群也從南海趕赴中東

對是否已排除軍事行動的選項，川普十四日說，美方將靜觀其變。紐約時報同日報導說，上述發言可能被解讀為他將暫緩攻伊，但不排除是他下令攻伊前的誤導，旨在降低伊朗的戒心。美軍去年六月空襲伊朗三處核設施前夕，他還在聲明中宣稱，自己將在「接下來兩周內」做決定，但事實證明他當時早已下定決心。

美軍此刻在中東部署三艘驅逐艦及至少一艘潛艦。有社媒發文指稱，五角大廈已下令林肯號打擊群從亞洲的南海轉赴中東增援，該打擊群中有三艘「神盾艦」。

美國的中東盟友卡達證實，美軍已開始從其最大的中東基地烏代德空軍基地撤離部分人員，以應對當前區域緊張。不過，一位美軍官員對紐時說，在川普十四日對伊朗的語調放軟後，五角大廈已準備讓人員返回該基地；另一位美國官員則提到，美國境內的戰略轟炸機原本進入備戰狀態，必要時即可執行任務，但此一狀態似乎於十四日下午暫停。

然而，兩位歐洲國家官員十四日對路透說，可能在未來廿四小時內，美國就將對伊朗採取軍事干預。一位以色列官員也說，看來川普已決定介入，但規模和動機尚不明朗。美國情報單位則研判，除烏代德，若被美國攻擊，伊朗也可能對駐敘利亞與伊拉克的美軍基地報復。

另外，華爾街日報十四日報導，波斯灣的阿拉伯國家雖表面上大多保持沉默，但檯面下以沙烏地阿拉伯為首，包含阿曼及卡達等與伊朗素來並不對盤的國家卻提醒美方，任何試圖推翻伊朗神職統治集團的動作，都將打亂荷莫茲海峽的油輪航運而衝擊全球油市，到頭來對美國經濟造成傷害。沙國官員說，利雅德已對德黑蘭保證，將不會捲入任何潛在衝突，也將不會同意美國借道沙國領空攻擊伊朗。

中共中央政治局委員兼中國大陸外長王毅十五日和伊朗外長阿拉奇通話。王毅說，中方一貫主張遵守聯合國憲章宗旨和國際法，反對將本國意志強加於別國、反對世界退回叢林法則。

