不動手了？川普：伊朗殺戮正在減少 美決定先觀望

聯合報／ 編譯茅毅周辰陽／綜合報導
美國總統川普一再揚言要對發生暴亂的伊朗動武。路透

美國總統川普十四日說，「我們被告知，伊朗（對示威者）的殺戮減少中，也沒有大規模的處決計畫」。他雖未排除美國可能對伊朗採取軍事行動的可能性，但華府已收到德黑蘭非常好的聲明，「我們將拭目以待，觀察事態發展」。

川普還表示，若德黑蘭處決示威者，他將會很生氣，但有伊朗非常重要的人士表示，德黑蘭正減少對示威者的殺戮。

川普聲稱，原本外界曾經認為，十四日恐怕有大規模的處決，但目前獲知相關行動將不會發生；美方將進一步查證，「我們是從可靠、權威的來源得知，我希望這是真的，這是件大事」。

路透十四日報導說，川普上述發言似乎旨在發出審慎以對的信號，以舒緩外界對伊朗情勢恐升級為更廣泛區域衝突的擔憂。川普十二日揚言，若德黑蘭執意處決在這波示威潮逮捕的抗議人士，美方就將採取非常強硬的行動。

美國全國公共電台（ＮＰＲ）十四日則引述消息人士報導，川普指示國安團隊，希望對伊朗的任何軍事行動都能快、狠、準，即一旦決定動手，就是一次決定性的行動。

幾個非政府組織（ＮＧＯ）日前指稱，德黑蘭十四日可能處決首名在這波示威潮中遭拘押的示威者、廿六歲男子索坦尼，且其家屬已被告知。根據伊朗國營電視台十五日報導，他被關在德黑蘭郊外的卡拉吉市，涉嫌宣傳反伊斯蘭體制和危害國安，「其刑罰依法將是監禁，罪不至死」。

美聯社十五日引述總部在美國的人權行動者新聞通訊社（ＨＲＡＮＡ）報導，至少二六一五人在德黑蘭的鎮壓行動中喪生，超過伊朗近幾十年來任何示威抗議或動亂的死亡人數。法新社同日也引述總部在挪威的ＮＧＯ「伊朗人權」（ＩＨＲ）報導，根據伊朗衛生部及教育部的新資訊，至少三四二八名示威者罹難、一萬多人被捕。

伊朗外長阿拉奇十四日也在接受美國福斯新聞訪問時宣稱，政府此前雖矢言將加快對示威者案件的審理，但「今、明兩天」將不會執行任何絞刑。他強調，「我可以告訴你，我有信心、沒有（對示威者）處以絞刑的計畫」。

對於這波自去年十二月下旬以來的全伊示威潮，阿拉奇說，「現在情勢平靜，我們完全控制局面」。他呼籲美國別重蹈去年六月空襲伊朗核設施的覆轍，應選擇外交、而非戰爭。他並指控部分示威者是「恐怖分子」，以類似「伊斯蘭國」（ＩＳ）的恐攻手段襲擊警察等伊朗維安人員。

伊朗民航當局十五日凌晨一度宣布暫關閉空域，但約五小時後就重新開放。

另外，川普十四日接受路透專訪時說，伊朗末代王儲芮沙．巴勒維「看來人不錯」，但「我不知道他在伊朗將有什麼表現。我們其實還沒看到那個階段，我們正評估很多事，但現在還言之過早。我也不清楚他與伊朗國內的關係怎樣；我不知道伊朗會不會接受他的領導，要是能接受，那當然沒問題」。川普也指稱，尚未和芮沙交談。

