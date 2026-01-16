中國巨型使館建案惹議之際 英外交大臣表態擬訪中

快訊

中央社／ 倫敦15日專電

中國擬在倫敦新建巨型使館、引發安全疑慮之際，英國外交大臣古柏表態，她有意訪問中國，並提到「所有國家都有大使館」、維持外交關係對國家安全很重要，透露英國政府傾向核准中國新使館建案。

古柏（Yvette Cooper）近日訪問芬蘭、挪威，展現英國對極圈和高北方區域（High North）安全的重視。俄羅斯和中國近期在北極圈活動增加，兩國關注焦點包括連接太平洋和大西洋的北方航道、極圈蘊含的礦物及其他天然資源，以及地緣軍事戰略價值。

古柏今天展開挪威極圈地區訪問行程前，接受隨行媒體POLITICO採訪。回應記者詢問，她是否計畫訪問中國，古柏表示，「我一定會這麼做」。不過，古柏婉拒進一步評論可能的訪中日期，包括是否擬在今年成行。

英國政府計劃在20日以前就是否核准中國興建巨型新使館作出裁決。使館預定地遭揭露緊鄰連通倫敦金融城、影響數以百萬計本國和外國籍用戶的關鍵地下電纜和電信設施，且屢遭質疑恐成為北京間諜活動和跨境鎮壓巨型基地。

古柏告訴POLITICO，英國「極度嚴正看待」與中國有關的安全議題，包括跨境鎮壓、間諜活動威脅及其他挑戰。不過，她提到，中國是英國的第3大貿易夥伴，因此英中關係具一定的複雜度。

關於中國巨型使館建案、以及美國等盟友是否曾就建案衍生的安全風險表達疑慮，古柏說，英國內政部、外交部及情報安全機關皆嚴正看待相關安全議題，也對盟友說明。她強調，在安全事務領域，英國與美國有特別密切且根深柢固的雙邊關係。

不過，古柏說，「所有國家都有大使館」，英國在世界各地也有大使館，「包括在北京」。

古柏表示，「安全」當然是重要考量因素之一，這也是為什麼「我們需要有這些外交關係和往來溝通」。

英國規劃改建駐北京大使館多年。一般認為，若英方不核准中國駐英新使館建案，中方也不會批准英方的駐中使館改建案。

根據已公開的使館建案相關正式文件，中國在2018年英國保守黨執政期間購入位於古蹟倫敦塔（Towerof London）對面約2萬2000平方公尺土地，當時即表明使館預定地用途。英國工黨2024年7月上台執政後，首相施凱爾（Keir Starmer）當年8月與中國國家主席習近平首次通話時，習近平曾主動提及駐英使館建案，顯示中方對此案的重視。

自2024年7月以來，古柏首先擔任內政大臣，隨後於去年9月獲任命為外交大臣。在古柏之前擔任外交大臣、現任司法大臣的拉米（David Lammy）曾在2024年10月以外交大臣身分訪問中國，隨後英國財政、能源、商貿等部會大臣，以及科學副大臣陸續訪中。根據公開資料，英國國家安全顧問去年也曾低調訪中2次。

若古柏今年訪問中國，將是近兩年內，再度有英國外交大臣訪中。施凱爾不排除於本月底訪中；一旦成行，這將是繼2018年時任首相梅伊（Theresa May）之後，暌違約8年，再度有英國現任首相訪中。

施凱爾去年12月在年度外交政策演說重申與中國接觸往來的重要性。他舉例，相較於美國、法國、德國等盟友，英國不僅近8年沒有任何一位首相訪中，且直到他2024年11月與習近平在巴西20國集團（G20）峰會場邊會談之前，英中已6年未舉行領袖會談。

