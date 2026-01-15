伊朗內外交迫 美媒：中國大陸夥伴「幾未顯示支持」

快訊

中央社／ 台北15日電
伊朗政府因街頭抗議和經濟衰退而面臨壓力之際，盟友中國卻幾乎沒有表現出支持的跡象。(歐新社)

華爾街日報報導，伊朗政府因街頭抗議和經濟衰退而面臨壓力之際，盟友中國卻幾乎沒有表現出支持的跡象。中伊全面戰略夥伴關係曾引起西方和中東各國的擔憂，但在德黑蘭需要幫助時，北京不但沒有提供支持，更顯示出範圍和韌性都有限。

伊朗爆發全國性反政府示威潮之際，美國總統川普（Donald Trump）12日宣布，美國將對與伊朗有商業往來的國家額外加徵25%關稅。近日盛傳，川普可能正考慮對伊朗動武。

華爾街日報（WSJ）14日在題為「孤立中的伊朗意識到中國的友誼並非無上限」的報導中分析，這對德黑蘭和北京都增加了壓力。川普未詳述如何實施此類關稅，但此舉可能破壞川普與中國國家主席習近平去年10月在韓國達成的貿易休戰協議。

對於上述擬議的新關稅，中國予以譴責。中國駐美大使館發言人劉鵬宇在社群平台X表示，中方堅決反對任何非法單邊制裁和長臂管轄，並將採取一切必要措施維護自身正當權益。

當被問及有關伊朗政府鎮壓抗議活動導致眾多民眾喪生的報導時，中國外交部發言人毛寧12日表示，中方希望伊朗政府和人民能夠克服當前困難，保持國家穩定。

報導評析，中國不願更堅定地支持伊朗，稍早前美國策劃突襲抓捕委內瑞拉總統馬杜洛（NicolasMaduro）之前，中國也不願向委內瑞拉提供重要支持。委內瑞拉受到美國制裁，而中國一直是委內瑞拉石油的最大買家。

同樣地，中國是伊朗最大的貿易夥伴，購買了該國約90%的出口石油，據估計，去年中國石油進口總量約12%來自伊朗。

報導分析，與中國做生意對伊朗這個被孤立的政府至關重要。新加坡國立大學政治學副教授莊嘉穎說，「對北京方面來說，伊朗並非其終極目標，而是獲取能源和進入中東的一個途徑」；而「對伊朗而言，在重重制裁之下，中華人民共和國是一條有限程度的生命線」。

隨著伊朗的經濟困境引發了街頭抗議，這條生命線的局限性已顯而易見。莊嘉穎說，「中華人民共和國的支持很重要，但這並不能完全拯救伊朗」。

報導說，去年以色列和美國對伊朗發動攻擊後，中國幾乎未向伊朗提供援助。中國政府擔心中國的銀行和重點企業會面臨來自美國和歐洲的制裁風險。

北京和德黑蘭2021年簽署了一項為期25年的經濟合作協議，其中要求中國在伊朗經濟各領域投資4000億美元，以換取穩定的折扣石油供應。伊朗官員已敦促中方為執行該協議做出更多努力，但在持續的制裁壓力下，協議成效有限。

報導提到，特拉維夫國家安全研究所（Institute forNational Security Studies）的中國問題研究員陶文亞（Tuvia Gering）近日在其時事通訊Discourse Power寫道，伊朗官員向中國尋求更多幫助的呼籲在中國社群媒體遭到了尖銳批評，一個關注人數眾多、有民族主義傾向的微信公眾號「占豪」在一篇發文中表達了這種情緒，其中寫道「伊朗卻還想著中國來替他擋槍子，真是太異想天開了」。

據中國外交部官網的消息，中國外交部長王毅今天和伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）通電話。阿拉奇指伊朗已作好應對外部干涉準備，「期待中方為地區和平穩定發揮更大作用」；王毅則表示盼各方保持克制，透過對話解決分歧，中方願為此發揮建設性作用。

