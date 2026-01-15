葉門分離組織領導人失蹤後首發聲 籲支持者走上街頭

快訊

中央社／ 杜拜15日綜合外電報導
南方過渡委員會領導人朱拜迪（圖）呼籲支持者明天在亞丁舉行抗議活動。美聯社
阿拉伯聯合大公國支持的葉門主要分離主義組織「南方過渡委員會」領導人朱拜迪今天透過電視頻道發表聲明，呼籲支持者明天在亞丁（Aden）舉行抗議活動。這是他失蹤逾一週以來首次公開發聲。

法新社報導，親分離派的「亞丁獨立頻道」（AdenIndependent Channel）在社群平台X發文轉述，南方過渡委員會（STC）領導人朱拜迪（Aidarous Al-Zubaidi）呼籲「南部地區人民明天在亞丁集會」。

朱拜迪在葉門被指控犯下叛國罪，並已被解除「總統領導委員會」成員身分。「總統領導委員會」（Presidential Leadership Council, PLC）領導國際承認的葉門政府。

朱拜迪的部隊本月初遭親沙烏地阿拉伯的軍隊迅速擊敗後，他於利雅德會談前夕出逃，其行蹤至今仍眾說紛紜。沙烏地阿拉伯官員指出，朱拜迪在其部隊被逐出葉門南部占領地區後，已逃往阿拉伯聯合大公國。南方過渡委員會官員堅稱，他仍在葉門境內。

根據亞丁獨立頻道，朱拜迪同時呼籲示威者支持分離主義者於本月宣布成立獨立國家的宣言，並要求釋放目前被關在沙烏地阿拉伯的分離運動成員。

「南方過渡委員會」一直試圖重建1967年至1990年間存在的「南葉門」（South Yemen）國家。

葉門 沙烏地阿拉伯

