芬太尼危機延燒…紐時：華府施壓墨西哥 促允美軍打擊境內販毒集團

中央社／ 紐約15日綜合外電報導
墨西哥總統薛恩鮑姆。新華社
墨西哥總統薛恩鮑姆。新華社

紐約時報今天引述美國官員報導，美國正加大對墨西哥施壓，要求同意美軍與墨西哥軍方採取聯合行動，拆除墨西哥境內的芬太尼實驗室。

報導引述多名未具名官員指出，美國官員希望美軍特種部隊或中情局（CIA）人員能與墨西哥軍方一同突襲疑似芬太尼實驗室。

路透社報導，美國總統川普（Donald Trump）上周接受福斯新聞（Fox News）訪問時表示，販毒集團正掌控墨西哥，並暗示美國可對墨西哥地面目標發動攻擊，以打擊這些組織。這是他威脅動用美軍對付販毒集團的一連串言論之一。

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）本周表示，在與川普進行「良好對話」討論安全與毒品走私之後，她已排除允許美軍介入打擊販毒集團的可能性。

紐約時報報導指出，自美軍1月3日突襲逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後，美國方面再次向墨西哥提出使用美軍的要求。

薛恩鮑姆過去也曾拒絕川普提出的軍事行動建議。

路透社尚未能立即查證紐約時報的報導。白宮與墨西哥外交部在非上班時段未立即回應路透的置評請求。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

