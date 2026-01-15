丹麥增兵格陵蘭 與美國三方會談之際展防衛決心

快訊

中央社／ 赫爾辛基15日專電
一架丹麥皇家空軍（RDAF）的C-130J力士型運輸機停在格陵蘭島努克國際機場的停機坪上。法新社

丹麥廣播公司（DR）報導，正當美國、丹麥與格陵蘭14日在華盛頓舉行三方會談期間，丹麥已向格陵蘭增派軍力，先遣指揮部已抵達，運輸機陸續飛往格陵蘭首府努克（Nuuk）與康克魯斯瓦克（Kangerlussuaq），瑞典挪威等北歐盟友也在此時承諾支援。

DR記者12日晚間在努克機場目擊一架丹麥空軍挑戰者（Challenger）飛機降落，當時尚無法證實此行屬增援行動的一部分。

丹麥聯合北極司令部昨日於臉書（facebook）發布，相關軍事部署正在進行，已有2架C-130J力士型（Hercules）運輸機飛往格陵蘭載運國防軍與盟國人員協力演習相關準備工作。

DR調查記者法斯特魯普（Niels Fastrup）追蹤指出，昨晚一架運輸機已就位在薛特蘭群島（Shetland）與法羅群島（Faroe）之間，另一架則已起飛並飛越北海，多架力士型與挑戰者式飛機當晚均在執行任務。

DR引述消息，丹麥先遣分隊已抵達格陵蘭，著手確保後勤無虞並為後續部隊進駐鋪路，以鞏固在地的軍事實力。然而，由於多數兵力受限於北約（NATO）在波羅的海的任務，丹麥目前能調遣的資源相當有限。

丹麥國防部長波爾森（Troels Lund Poulsen）昨日下午召開記者會，說明丹麥國防軍在格陵蘭的部署規劃。他稍早向國會外交政策委員會簡報時強調，正在提升在格陵蘭建立「更長久、規模更大」的防衛能力，並暗示其他國家也會加入。

據了解，瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）在社群平台X表態，瑞典已出動國防軍人員前往格陵蘭。挪威國防部長山特維克（Tore O. Sandvik）也向挪威媒體VG透露會派員支援。

波爾森說，如同2025年北約國家參與極地演習與訓練活動，相關合作將於2026年延續。他形容此次增兵是「對北極面臨挑戰的回應」。不過，他未正面回答記者提問，外界仍難以確認增兵行動是否已全面展開。

稍後，丹麥國防司令部向DR說明，國防軍過去一年已提高北極地區的行動規模，並依各項國防協議，「持續訓練在北極部署的能力，作為日常任務執行及未來行動準備的一部分」。

根據英國軍事媒體BFBS在三方會談前的報導，丹麥聯合北極司令部目前在格陵蘭配備4艘泰提斯級（Thetis-class）巡邏艦、3艘克努德拉斯穆森級（KnudRasmussen-class）巡邏艦、挑戰者偵察機與直升機，以及由約12名士兵組成的天狼星雪橇犬巡邏隊。美國則在格陵蘭西北部皮圖菲克太空基地（Pituffik SpaceBase）長期駐紮超過百名軍事人員。

丹麥 格陵蘭 國防部 軍事 瑞典 挪威 北約

