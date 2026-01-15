伊朗當局推遲處決26歲抗議者 川普：可靠渠道獲悉停止處決

（德國之聲中文網）位於挪威的人權組織Hengaw引述當事人親屬表示，26歲的伊朗抗議者埃爾凡．索坦尼（Erfan Soltani）原定本周三（1月15日）被處決，如今被推遲，但其生命權仍面臨嚴峻、持續的威脅。

川普：從可靠渠道獲悉處決停止

美國總統川普周三表示，他從另一方非常重要的源頭獲悉沒有處決計劃，但沒有透露更多細節。

川普表示：「他們說殺戮停止了，處決不會發生…今天原本要進行許多處決，現在處決不會發生…我們會查清楚。」

他說：「我們是從可靠來源被告知的，我希望是真的。」

美國媒體報導，美軍在卡塔爾的烏代德基地撤離數百人。烏代德是美軍在中東最大的基地。去年伊朗與以色列12日的戰爭中，美軍空襲伊朗核設施後，德黑蘭向烏代德發射導彈。

而在周三，據伊朗發布的飛行員指南，伊朗空域關停超過四小時。不過，在延長一次後，如今似乎已重新開放，數個國內航班已飛行。

應美國要求，聯合國安理會周四下午將舉行伊朗緊急會議。

民眾第七天斷網

伊朗互聯網已連續第七天被封鎖。監測網絡封鎖的組織Netblocks在X平台表示，信息真空也導致親政權賬戶信息以及人工智能制作的虛假信息激增。

伊朗當局全面切斷民眾的互聯網渠道。例外僅限於安全力量、部分國家媒體等。據報導，民眾通過星鏈（Starlink）衛星互聯網繞過封鎖，前提是他們此前非法進口了必要的終端設施。

數千人死亡

美聯社周四報導稱，盡管抗議活動有所平息，活動人士稱，一周以來的血腥鎮壓中已有至少2615人被打死。

德新社引述位於奧斯陸的伊朗人權（IHRNGO）組織稱，被打死的示威者達3428人。相關數字尚無法獨立確認。此外，該組織表示，伊朗國家媒體報導稱至少121名警察和安全力量喪生。

（法新社、美聯社、德新社）

