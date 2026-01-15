快訊

洪災撤離不力涉犯過失致死 花蓮地院4大理由准押光復鄉長林清水

張文家庭「嚴父慈母」…母每季匯款3萬 父曾訓斥：是個廢材

俄羅斯再驅逐英外交官 倫敦研擬對策回應惡意指控

中央社／ 倫敦15日專電

俄羅斯今天召見英國駐俄臨時代辦，指控英國一名大使館人員與英方特務機關有關，將撤銷這名人員駐俄資格，並限期2週內離境。英國外交部表示，俄方惡意指控，英方正審慎考慮對策。

英國外交部一名發言人回應中央社詢問表示，這已不是莫斯科當局首次對英國外交部人員提出「惡意且毫無根據」的指控。俄方對英國外交人員的針對性舉措是「絕望之舉」；這類舉措侵害外交使團運作所需基本條件，英方正審慎考慮回應措施。

根據俄羅斯外交部發布的訊息，俄方向英國駐俄臨時代辦表達「堅決抗議」，聲稱俄羅斯相關單位取得的資訊顯示，英國駐俄大使館一名外交人員實際上隸屬英國「特務機關」，這名人員駐俄資格將被撤銷，並限期2週內離境。

俄羅斯外交部重申，不會允許任何英國「特務機關」人員在未表明身分的情況下在俄羅斯境內活動。俄方強調，一旦英方決定「升高局勢」，俄方將堅決採取「對稱回應」。

自俄羅斯2022年2月全面侵略烏克蘭以來，英、俄雙方不時相互驅逐外交官，並指控對方大使館內有情報安全機關人員以外交身分為掩護，從事秘密情報活動。

不過，根據歷年公開史料，除了以官方身分為掩護，莫斯科至少從蘇聯時代以來即慣用所謂的「非法特工」（illegals），也就是未使用外交或官方身分保護，以虛構身分在外國從事間諜或滲透、顛覆活動的人士。相關人士往往不在俄羅斯與其他國家「相互驅逐外交官」之列。

英、俄上一次公開相互驅逐外交官是在去年春天。英國持續多管齊下支援烏克蘭。英國國防部11日宣布，將開發射程超過500公里的陸基戰術彈道飛彈，協助烏克蘭反制俄羅斯侵略。

根據英國國防部資訊，新款飛彈講求優越的抗電磁干擾能力、大範圍高破壞力，且可在短時間內快速連續發射多枚，並在幾分鐘內迅速撤離。按規劃，這款飛彈將力求快速生產，性能將持續精進。

英國 俄羅斯 烏克蘭 莫斯科

延伸閱讀

施凱爾訪北京前…英擬批准中「超級使館」美深表關切

中東局勢緊繃 華郵：以色列、伊朗曾透過俄羅斯私下保證互不先動武

影／國際太空站首度因醫療撤離 「Crew-11」4名太空人提前返航

國際太空站首因健康危機緊急撤離 太空船將濺落加州外海

相關新聞

三方會談無共識…格陵蘭外長對美國嚴正聲明「尊重當地領土邊界」

格陵蘭媒體「鞍山週報」（Sermitsiaq）在格陵蘭、丹麥與美國會談後專訪格陵蘭外長莫茨費爾特，她表示格陵蘭人對在格陵...

高市「台灣有事」答詢中方反彈 薛瑞福：不該收回

日本首相高市早苗在國會的「台灣有事」答詢遭中國強烈反彈。美國國防部（現稱戰爭部）前助理部長薛瑞福今天表示，高市的發言合理...

Grok生成深偽不雅內容 馬斯克xAI陷全球監管風暴

億萬富豪馬斯克旗下新創公司xAI開發的聊天機器人Grok在X平台生成露骨色情內容，從歐洲到亞洲，多國政府和主管機關予以大...

大陸、伊朗外長通話 伊方稱盼中方對和平穩定發揮作用

中國外交部長王毅今天和伊朗外長阿拉奇通電話。阿拉奇稱伊朗已作好應對外部干涉準備，「期待中方為地區和平穩定發揮更大作用」；...

經濟、軍事威脅…美媒：陸恫嚇台灣「6大施壓手段」 日本如今也成苦主

自日本首相高市早苗去年提出「台灣有事」說激怒北京後，中國近期施壓日本的方式，從資訊戰、經濟脅迫到展現軍力等恫嚇方式，均為...

陷台灣有事風波…日參議員：自民黨若眾院大勝 選後是訪中關鍵時間

日本首相高市早苗在國會的「台灣有事」答詢遭中國強烈反彈，也影響議員外交。日本自民黨參議員松川瑠衣今天表示，若自民黨在即將...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。