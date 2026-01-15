大陸、伊朗外長通話 伊方稱盼中方對和平穩定發揮作用

快訊

中央社／ 上海15日電
伊朗外交部長阿拉奇。法新社
伊朗外交部長阿拉奇。法新社

中國外交部王毅今天和伊朗外長阿拉奇通電話。阿拉奇稱伊朗已作好應對外部干涉準備，「期待中方為地區和平穩定發揮更大作用」；王毅則表示盼各方保持克制，透過對話解決分歧，中方願為此發揮建設性作用。

中國外交部官網晚間發布，阿拉奇（Abbas Araghchi）在電話中通報了伊朗局勢最新進展，強調伊近期騷亂是「外部勢力煽動」所致，目前已恢復平穩。伊方已作好應對外部干涉準備，同時對話大門仍然敞開，期待中方為地區和平穩定發揮更大作用。

王毅則說，中方一貫主張遵守聯合國憲章宗旨和國際法，反對在國際關係中使用或威脅使用武力，反對將本國意志強加於別國，反對世界倒退回「叢林法則」。

他說，中方相信伊朗政府和人民將團結一致，克服困難，保持國家穩定，維護正當權益。希望各方珍惜和平，保持克制，通過對話解決分歧，中方願為此發揮建設性作用。

綜合外媒報導，伊朗自去年12月下旬爆發動搖伊朗政權的大規模抗議運動以來，川普已多次揚言可能對伊朗採取軍事行動。

伊朗因緊張情勢升高，今天暫時關閉空域。根據15日凌晨發布的官方航空通告，除事先取得許可的國際民航入出境航班外，其餘航班一律禁止。

川普已於13日宣布，即刻起將對任何與伊朗進行貿易的國家課徵25%關稅。中國是與伊朗貿易往來密切的國家之一。

加拿大、法國、德國、義大利、日本、英國與美國的外交部長14日發表聯合聲明，譴責伊朗當局「殘酷鎮壓」伊朗人民，並使用暴力、殺戮與任意逮捕手段壓制抗議活動。各國紛紛揚言將懲罰德黑蘭當局。

美國一個人權團體統計，伊朗嚴厲鎮壓異議人士造成的死亡人數已超過2400人。總部設在挪威的非政府組織「伊朗人權」（Iran Human Rights，IHR）14日表示，伊朗安全部隊在鎮壓示威行動中，至少已造成3428名示威者死亡，並且逮捕逾1萬人。

伊朗 中方 外交部 王毅

