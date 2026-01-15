陷台灣有事風波…日參議員：自民黨若眾院大勝 選後是訪中關鍵時間

日本首相高市早苗在國會的「台灣有事」答詢遭中國強烈反彈，也影響議員外交。日本自民黨參議員松川瑠衣今天表示，若自民黨在即將到來的眾議院大選中取得穩定勝利、確立執政基礎，選後將是日本派政治代表團訪問北京的關鍵時機。

日本國際交流館（IHJ）與智庫馬侃研究所（McCain Institute）今天在東京舉辦「東京塞多納論壇」。這是每年於美國亞利桑那州舉行的塞多納論壇（Sedona Forum）首次移師美國以外地區舉辦。

松川瑠衣在論壇中表示，高市早苗與中國國家主席習近平去年在亞太經濟合作會議（APEC）峰會場邊的首次會談進行得相當順利，儘管之後雙邊關係出現波折，但她認為，局勢愈困難，領導人之間愈需要直接對話。

松川指出，日本與中國在地理上極為接近，這種關係不會改變，因此溝通至關重要。她認為，不僅是領導人，國會議員與政治人物也必須在中國擁有能夠直接對話的對象與人脈，否則彼此很容易產生誤解。

她強調，日中目前確實存在分歧，但彼此的「紅線」為何，必須透過溝通釐清。即便美國與中國這兩個大國彼此都已認知對方是戰略競爭者，但彼此仍然保持溝通。日本作為中國的近鄰，擁有悠久的歷史關係，更應該建立順暢、穩定的溝通機制。

松川提到，高市與習近平曾就建立「穩定且具建設性的關係」達成共識，為了達成這個目標，必須在所有層級建立溝通架構，具體做法包括自民黨政府派團訪問中國。

她表示，如果即將到來的眾議院選舉中，自民黨能夠取得相當穩定、多數的勝利，向世界展現這個政府將會長期穩定執政，那麼這將成為一個非常好的契機。在眾院大選後、川普訪中之前，日本或許可以派政治代表團赴北京，展現更為彈性、務實的姿態，向中方傳達日本無意改變現狀、希望維持區域和平的訊息。

高市早苗昨天晚間與自民黨及聯合執政的日本維新會高層會談，正式表態有意在23日召集的例行國會初期解散眾議院。至於具體日程與解散的政治考量，高市預計於19日召開記者會親自說明。