快訊

影／廣達尾牙撒錢！席開1300桌、總獎金7千萬 林百里：未來3年AI爆發

六都警局長人事洗牌！傳林炎田調北市 高雄遺缺「竄黑馬」有2人選

台積電董座魏哲家憂台灣供電問題 經濟部掛保證「至2032年供電無虞」

伊朗否認將處決26歲抗議男子 稱罪名不適用死刑

中央社／ 杜拜15日綜合外電報導
圖為可能面臨即將處決的伊朗26歲男子索坦尼（Erfan Soltani）。路透
圖為可能面臨即將處決的伊朗26歲男子索坦尼（Erfan Soltani）。路透

伊朗國營電視台轉述，伊朗司法機關今天表示，在抗議浪潮中遭逮捕、且被非政府組織及華府警告可能面臨即將處決的伊朗26歲男子，並未被判處死刑，也未遭以可能判處死刑的罪名起訴。

據伊朗國營電視台報導，這名男子名為索坦尼（Erfan Soltani），遭逮捕後現關押於德黑蘭郊外的卡拉吉市（Karaj），正因涉嫌宣傳反對伊朗伊斯蘭體制及危害國家安全而被起訴。

聲明中表示，他「並未被判死刑」，即使最終被定罪，「依據法律，刑罰將為監禁，因這類罪名並不適用死刑」。

伊朗國營媒體今天指出，儘管索坦尼被控「共謀危害國家內部安全及從事反對政權宣傳活動」，若罪名獲法院認定，仍不會適用死刑。

美國總統川普（Donald Trump）表示，他接獲消息指伊朗對抗議活動的鎮壓造成的死亡人數正逐漸減少，且他相信目前並無大規模處決的計畫，對於先前曾揚言可能干預的立場，川普現採取觀望態度。

中東地區因擔憂川普屢次威脅要為伊朗抗議者出面干預，美國可能發動攻擊，情勢愈發緊張。川普並未排除美方可能出兵的可能。

這項自1979年伊斯蘭革命以來，神職體制正面臨最大威脅之一，官方曾嚴加鎮壓。報導指出，因物價飆漲引發的抗議活動延燒，造成超過2500人死亡。

伊朗 死刑 川普 德黑蘭

延伸閱讀

川普談聯準會、俄烏、伊朗 路透專訪重點一次看

川普要併吞格陵蘭 歐洲國家怎麼辦

被問是誰在拖延俄烏和平協議？川普在路透獨家專訪給答案

川普：暫時沒有開除Fed鮑爾的計畫 未來幾周公布下任主席人選

相關新聞

中日緊張之際 沖繩石垣市長1理由擬要求中央對釣魚台「登島調查」

中日關係緊張之際，日本沖繩縣石垣市市長中山義隆有意要求日本政府對釣魚台島，展開旨在掌握環境變化實際情況的登島調查。

起重機意外頻傳…泰國2天2起奪命事故 同一建商釀34死

泰國曼谷近郊今天發生一起高速公路施工起重機倒塌事件，造成兩人死亡。泰國交通部長表示，涉案建設公司也涉及前一天釀成32死的...

高市「台灣有事」答詢中方反彈 薛瑞福：不該收回

日本首相高市早苗在國會的「台灣有事」答詢遭中國強烈反彈。美國國防部（現稱戰爭部）前助理部長薛瑞福今天表示，高市的發言合理...

三方會談無共識…格陵蘭外長對美國嚴正聲明「尊重當地領土邊界」

格陵蘭媒體「鞍山週報」（Sermitsiaq）在格陵蘭、丹麥與美國會談後專訪格陵蘭外長莫茨費爾特，她表示格陵蘭人對在格陵...

日本在野黨同意組新黨 自民黨幹部：恐影響激戰選區

日本最大在野黨立憲民主黨與公明黨，以集結認同中道路線的人馬為目標，今天同意成立由兩黨眾議員組成的新政黨。自民黨高層研判，...

烏干達總統大選登場 政府封鎖網路、警方鎮壓反對派

東非國家烏干達今天舉行總統選舉投票。執政40年的現任總統穆塞維尼與出身貧民窟的歌手威恩競逐總統大位，然而烏干達大選前網路...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。