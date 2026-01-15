三方會談無共識…格陵蘭外長對美國嚴正聲明「尊重當地領土邊界」

快訊

中央社／ 斯德哥爾摩15日專電
格陵蘭外長莫茨費爾特（圖）表示，在會談中雖然沒有達成共識，但是3方都同意，會中未找出解決方法，但會談推進了未來的合作。路透
格陵蘭媒體「鞍山週報」（Sermitsiaq）在格陵蘭、丹麥與美國會談後專訪格陵蘭外長莫茨費爾特，她表示格陵蘭人對在格陵蘭過去一年來的壓力感到擔憂害怕，盟友必須了解這對格陵蘭人的影響，她嚴正聲明美國須尊重他國領土界線。

格陵蘭外長莫茨費爾特（Vivian Motzfeldt）表示，在會談中雖然沒有達成共識，但是3方都同意，會中未找出解決方法，但會談推進了未來的合作。她表示不確定會中決定要成立的高層工作小組會如何運作，但她期待看見可以找出一個大家都能接受的方法，雖然很難但這也顯示了美國有意願傾聽格陵蘭想法。

她表示格陵蘭願意與西方國家有更緊密的合作，同時也在會中向美方解釋，格陵蘭跟中國或俄羅斯都沒有結盟，格陵蘭也沒有任何中國投資。

莫茨費爾特表示，美國在格陵蘭有皮圖菲克（Pituffik）軍事基地，這證明格陵蘭跟西方世界在安全議題上更進一步合作的意願。

格陵蘭民間組織Uagut在3方記者會後發聲明，他們對於莫茨費爾特在華盛頓的發言感到驕傲，莫茨費爾特明確的說出：「格陵蘭人以身為格陵蘭人為傲，我們不想成為美國人」。

Uagut主席芮德瑪契 （Julie Rademacher）在聲明中表示，丹麥外長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）在記者會中提及居住在丹麥的格陵蘭人，也讓他們感到自己在這個重要國際事件中被看到。

Uagut的聲明中說，很遺憾美國總統川普沒有放棄納入格陵蘭的想法，格陵蘭人會繼續展現團結，並跟丹麥人站在一起，Uagut將與其他數個格陵蘭組織17日於丹麥4大主要城市發起遊行，表達他們的團結意志。

拉斯穆森與莫茨費爾特14日在華盛頓與美國副總統范斯（J.D. Vance）、國務卿魯比歐（Marco Rubio）會面。拉斯穆森在會後記者會上表示，雖然在基本議題上沒有達成共識，但將繼續對話，並成立高層級工作小組，希望在近幾週內召開首次會議。

格陵蘭 丹麥 華盛頓 范斯 川普 俄羅斯

