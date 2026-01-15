菲日簽署後勤支援協議 強化戰略夥伴關係

菲律賓與日本今天簽署3項雙邊合作協議，包括重要戰備物資後勤支援安排，繼續深化雙方的「加強版戰略夥伴關係」，同時重申支持以法治為基礎的國際秩序。

菲律賓外交部長拉薩洛（Maria Theresa Lazaro）今天與來訪的日本外務大臣茂木敏充舉行雙邊會議，會後在聯合記者會上說，兩人檢視了菲日「加強版戰略夥伴關係」（Strengthened Strategic Partnership）的發展，特別是在國防與安全、貿易與投資、農業、供應鏈保護、半導體和呂宋經濟走廊等領域。

拉薩洛說，她與茂木敏充簽署了3項協議，包括物品勞務相互提供協定（ACSA）、政府安全保障能力強化支援（OSA）換文，以及菲律賓南部離島寬頻網路援助事宜換文。

其中最受關注的是ACSA，讓菲律賓武裝部隊與日本自衛隊可在聯合演習、訓練活動及其他合作行動期間，相互提供後勤支援。

拉薩洛表示，ACSA與去年9月生效的菲日相互准入協定（RAA）相輔相成，將提升雙方軍事互通性與戰備能力。

在OSA方面，日本將提供9億日圓（約新台幣1億8000萬元），支持菲律賓推動軍事現代化。

拉薩洛並說，她和茂木敏充也就區域與國際議題交換意見，重申致力於維護國際法，推動航行與飛越自由，特別是在南海，並強調應透過對話、以和平方式解決爭端。

另一方面，茂木敏充則在聯合記者會上表示，日本與菲律賓將持續反對單方面改變東海和南海現狀的嘗試。

他未點明任何國家，但日本和菲律賓分別與中國在東海和南海存有海事爭議。

茂木敏充說，在日益嚴峻的戰略環境下，他和拉薩洛瞭解日、菲、美三邊合作的重要性，「我們希望強化與共同盟友美國的合作，維護區域和平與穩定」。