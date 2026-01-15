快訊

影／廣達尾牙撒錢！席開1300桌、總獎金7千萬 林百里：未來3年AI爆發

六都警局長人事洗牌！傳林炎田調北市 高雄遺缺「竄黑馬」有2人選

台積電董座魏哲家憂台灣供電問題 經濟部掛保證「至2032年供電無虞」

菲日簽署後勤支援協議 強化戰略夥伴關係

中央社／ 馬尼拉15日專電

菲律賓日本今天簽署3項雙邊合作協議，包括重要戰備物資後勤支援安排，繼續深化雙方的「加強版戰略夥伴關係」，同時重申支持以法治為基礎的國際秩序。

菲律賓外交部長拉薩洛（Maria Theresa Lazaro）今天與來訪的日本外務大臣茂木敏充舉行雙邊會議，會後在聯合記者會上說，兩人檢視了菲日「加強版戰略夥伴關係」（Strengthened Strategic Partnership）的發展，特別是在國防與安全、貿易與投資、農業、供應鏈保護、半導體和呂宋經濟走廊等領域。

拉薩洛說，她與茂木敏充簽署了3項協議，包括物品勞務相互提供協定（ACSA）、政府安全保障能力強化支援（OSA）換文，以及菲律賓南部離島寬頻網路援助事宜換文。

其中最受關注的是ACSA，讓菲律賓武裝部隊與日本自衛隊可在聯合演習、訓練活動及其他合作行動期間，相互提供後勤支援。

拉薩洛表示，ACSA與去年9月生效的菲日相互准入協定（RAA）相輔相成，將提升雙方軍事互通性與戰備能力。

在OSA方面，日本將提供9億日圓（約新台幣1億8000萬元），支持菲律賓推動軍事現代化。

拉薩洛並說，她和茂木敏充也就區域與國際議題交換意見，重申致力於維護國際法，推動航行與飛越自由，特別是在南海，並強調應透過對話、以和平方式解決爭端。

另一方面，茂木敏充則在聯合記者會上表示，日本與菲律賓將持續反對單方面改變東海和南海現狀的嘗試。

他未點明任何國家，但日本和菲律賓分別與中國在東海和南海存有海事爭議。

茂木敏充說，在日益嚴峻的戰略環境下，他和拉薩洛瞭解日、菲、美三邊合作的重要性，「我們希望強化與共同盟友美國的合作，維護區域和平與穩定」。

菲律賓 日本 茂木敏充 南海

延伸閱讀

日本要求撤回兩用物項出口管制 北京堅決反對：不接受

日菲外長簽署協議 雙方部隊能互供糧食與燃料

【即時短評】日本殷鑑不遠 台積電赴美設廠符合美利益卻傷台

菲律賓南海最新可信任民調曝光！美、日居首 台灣排名出爐

相關新聞

中日緊張之際 沖繩石垣市長1理由擬要求中央對釣魚台「登島調查」

中日關係緊張之際，日本沖繩縣石垣市市長中山義隆有意要求日本政府對釣魚台島，展開旨在掌握環境變化實際情況的登島調查。

起重機意外頻傳…泰國2天2起奪命事故 同一建商釀34死

泰國曼谷近郊今天發生一起高速公路施工起重機倒塌事件，造成兩人死亡。泰國交通部長表示，涉案建設公司也涉及前一天釀成32死的...

高市「台灣有事」答詢中方反彈 薛瑞福：不該收回

日本首相高市早苗在國會的「台灣有事」答詢遭中國強烈反彈。美國國防部（現稱戰爭部）前助理部長薛瑞福今天表示，高市的發言合理...

三方會談無共識…格陵蘭外長對美國嚴正聲明「尊重當地領土邊界」

格陵蘭媒體「鞍山週報」（Sermitsiaq）在格陵蘭、丹麥與美國會談後專訪格陵蘭外長莫茨費爾特，她表示格陵蘭人對在格陵...

日本在野黨同意組新黨 自民黨幹部：恐影響激戰選區

日本最大在野黨立憲民主黨與公明黨，以集結認同中道路線的人馬為目標，今天同意成立由兩黨眾議員組成的新政黨。自民黨高層研判，...

烏干達總統大選登場 政府封鎖網路、警方鎮壓反對派

東非國家烏干達今天舉行總統選舉投票。執政40年的現任總統穆塞維尼與出身貧民窟的歌手威恩競逐總統大位，然而烏干達大選前網路...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。