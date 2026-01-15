快訊

確定了？劉世芳今「電話告知」蔣萬安 新任警察局長是「他」

台積電赴美再蓋五座廠換關稅調降？經濟部：沒聽說這件事

日本在野黨同意組新黨 自民黨幹部：恐影響激戰選區

中央社／ 東京15日綜合外電報導
自民黨稅制調查會長小野寺五典(圖)今天被問及立憲民主黨與公明黨有意合作時回應，認為在激戰選區與接戰選區，勢必會產生不小的影響。（美聯社）
自民黨稅制調查會長小野寺五典(圖)今天被問及立憲民主黨與公明黨有意合作時回應，認為在激戰選區與接戰選區，勢必會產生不小的影響。（美聯社）

日本最大在野黨立憲民主黨與公明黨，以集結認同中道路線的人馬為目標，今天同意成立由兩黨眾議員組成的新政黨。自民黨高層研判，這會對眾議院選舉的激戰區產生不小影響。

日本放送協會（NHK）報導，高市昨天已經向自民黨與日本維新會幹部正式表態，有意在本月23日召集的通常國會開議初期，就解散眾議院，目前正在朝「1月27日公告、2月8日投開票」的方向協調。

為此，立憲民主黨代表（黨主席）野田佳彥與公明黨代表齊藤鐵夫，在獲得黨內授權的情況下，今天下午於國會召開黨魁會談。雙方同意組成新黨，接著在會後分別召開記者會說明。

野田會後宣布，「我們已經達成共識，將合作成立新政黨，一起投入選戰。這是一個讓中道勢力站上政治核心位置的機會，必須凝聚立足於國民生活、能夠提升民眾生活水準、提出務實政策的力量」。

他接著表示，「希望能以堅定的決心，儘可能爭取許多夥伴認同並加入新政黨。」

被問及是否與公明黨討論安全保障相關法案時，野田回應，「我們認為我方的安全保障政策也很務實，因此希望進一步討論…會兼顧與過去主張以及公明黨立場之間的整合性。」

而齊藤則在會後告訴媒體，「自從公明黨去年10月退出執政聯盟後，就訂定中道改革為主軸的大方向，推動凝聚政治勢力的行動」。

他接著說，「在全球分裂與對立加劇、日本國內也出現政治右傾化的情況下，團結中道勢力至關重要。」。

他也不忘向自民黨與國民民主黨有相同理念的人招手，說道「對於過去一起討論中道理念與保守中道的國民民主黨與自民黨議員，我們也將持續耐心地呼籲。希望能力倡壯大中道力量對日本政治的重要性，並迎接眾議院選舉。」

立憲民主黨與公明黨近期將敲定新政黨的黨名。

公明黨去年10月與合作26年的自民黨分手，退出與自民黨共組的執政聯盟，公明黨這次的決策，也代表轉而與自民黨的最大對手合作。

自民黨稅制調查會長小野寺五典今天被問及立憲民主黨與公明黨有意合作時回應，「（自民黨）過去一段時間與公明黨一邊合作，一邊打選戰。這次公明黨採取相反做法，我認為在激戰選區與接戰選區，勢必會產生不小的影響」。

小野寺也稱，將繼續觀察情勢。

與自民黨共組執政聯盟的日本維新會共同代表藤田文武，在國會演講時表示，「這個新政黨是否只是為了選舉而設」。他也形容，這個動向「非常耐人尋味」。

自民黨 日本維新會 民主黨 眾議院

延伸閱讀

參政黨神谷宗幣談眾院大選目標 提名破百衝30席

週刊文春：統一教會稱高市當總裁是「天意」！3200頁黑檔揭自民黨內幕

麻生慘遭打臉、鈴木幹事長埋怨狀況外！高市「獨斷解散」恐成短命政權

高市正式表態！會談執政陣營高層「提前解散眾院」19日將親自說明

相關新聞

中日緊張之際 沖繩石垣市長1理由擬要求中央對釣魚台「登島調查」

中日關係緊張之際，日本沖繩縣石垣市市長中山義隆有意要求日本政府對釣魚台島，展開旨在掌握環境變化實際情況的登島調查。

起重機意外頻傳…泰國2天2起奪命事故 同一建商釀34死

泰國曼谷近郊今天發生一起高速公路施工起重機倒塌事件，造成兩人死亡。泰國交通部長表示，涉案建設公司也涉及前一天釀成32死的...

日本在野黨同意組新黨 自民黨幹部：恐影響激戰選區

日本最大在野黨立憲民主黨與公明黨，以集結認同中道路線的人馬為目標，今天同意成立由兩黨眾議員組成的新政黨。自民黨高層研判，...

烏干達總統大選登場 政府封鎖網路、警方鎮壓反對派

東非國家烏干達今天舉行總統選舉投票。執政40年的現任總統穆塞維尼與出身貧民窟的歌手威恩競逐總統大位，然而烏干達大選前網路...

雙重療癒之路…烏克蘭受傷士兵：如何醫治損毀的面容、內心的創傷

38歲的阿特姆與28歲的安德烈同病相憐，他們在烏克蘭前線受傷，面部必須經過整形。與外部的病痛相比，內心的創痛也需要治愈。

日本在野黨組新黨「中道改革」 眾院改選合作打擊自民黨選情

日本最大在野黨立憲民主黨以及前執政聯盟公明黨今舉行黨主席會談，為籌組新政黨進行最後協商， 新黨黨名可能取名「中道改革」。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。