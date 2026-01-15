中日緊張之際 沖繩石垣市長1理由擬要求中央對釣魚台「登島調查」

中日關係緊張之際，日本沖繩縣石垣市市長中山義隆有意要求日本政府對釣魚台島，展開旨在掌握環境變化實際情況的登島調查。

共同社報導，中山義隆14日在石垣市內舉行的「尖閣諸島開拓日」儀式上說，「出於保護自然環境的角度，也將強烈要求採取必要的對策」，釣魚台在日本被稱為尖閣諸島，屬於石垣市的行政區域。

中山義隆指出，山羊的食害及漂流垃圾，導致「珍貴動植物衰退、生態系統發生變化、地形崩塌問題日益嚴重」，並稱石垣市的海上調查存在侷限性。

中山義隆也在儀式上代讀了日本首相高市早苗的致詞稱，「尖閣諸島無論從歷史還是國際法來看，都無疑是我國固有領土，我國對其實施著有效控制。」

日本第11管區海上保安總部（那霸）總部長坂本誠志郎，12日接受共同社訪問時稱，中國大陸海警船在有主權爭議的尖閣諸島周邊海域巡航已呈常態化，令當地局勢「極其嚴峻」。

高市早苗去年11月發表「台灣有事論」觸怒北京，中日關係跌至谷底。過去2個月北京從經貿、軍事及人文交流等領域反制，要求高市撤回相關言論。