起重機意外頻傳…泰國2天2起奪命事故 同一建商釀34死

中央社／ 曼谷15日綜合外電報導
救援人員正在一列客運列車殘骸中展開救援工作。此前，一台建築起重機倒塌，砸中了客運列車。歐新社
泰國曼谷近郊今天發生一起高速公路施工起重機倒塌事件，造成兩人死亡。泰國交通部長表示，涉案建設公司也涉及前一天釀成32死的起重機掉落事故。

經法新社核實的行車紀錄器畫面顯示，今天這座大型起重機倒塌時，現場揚起滾滾塵土、瓦礫噴濺到四周，多輛汽車紛紛停靠或倒車，以閃避掉落的碎片。

泰國媒體報導，這是泰國兩天內第2起致命起重機倒塌事故，交通部長皮帕（Phiphat Ratchakitprakarn）認為義大利泰工程公司（Italian-Thai Development）與這起事件有關。

義大利泰工程公司承包興建呵叻省（NakhonRatchasima）一段中國出資的高鐵工程路段，這個工程昨天發生一座大型起重機掉落事件，導致下方一列客運列車出軌，車上近200乘客中有近32人喪命。

皮帕今天向泰國媒體表示：「沒錯，就是義大利泰工程公司。我到現在還不清楚發生什麼事。」

他說：「我們必須查明事實，探究這是否是一場意外，還是有其他原因。」皮帕又說，這起事件造成兩人死亡。

義大利泰工程公司與中國中鐵（CREC）關係密切，是泰國最大的建設公司，近年來工地曾發生多起致命意外。

義大利泰工程公司與中國中鐵子公司中鐵十局的泰國分公司聯合執行承建的曼谷審計大樓，在去年緬甸強震波及泰國期間，成為曼谷唯一一棟遭到震垮的建築，造成95人喪命。

當地警長西提蓬（Sitthiporn Kasi）在現場告訴法新社，曼谷郊外龍仔厝省（Samut Sakhon）興建中的拉瑪二世高速公路（Rama II Expressway），今天早上發生起重機倒塌事件，造成兩人死亡。

根據同一輛汽車的行車紀錄器，在另一段經核實的影片中，可聽到有人說：「我差點沒命…請先靠邊停車。」

另一人回應：「現在沒事了。不會再往下掉了。前面又發生起重機倒塌。」第一個人說：「真的好險。」

義大利 泰國 重機 曼谷

