日本在野黨組新黨「中道改革」 眾院改選合作打擊自民黨選情

2026年1月14日上午9時許，泰國東北部呵叻省（Nakhon Ratchasima）錫克希奧區（Sikhio）區發生嚴重鐵路事故，一具高鐵建設工程起重機倒塌砸中行駛中的客運火車，導致列車脫軌並短暫起火，造成至少32人死亡、60多人輕重傷，另有3人失蹤。

2026-01-15 13:04