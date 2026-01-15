快訊

日本在野黨組新黨「中道改革」 眾院改選合作打擊自民黨選情

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
立憲民主黨代表野田佳彥（圖）與公明黨代表齊藤鐵夫15日下午會談，預計就成立新黨達成共識。美聨社
立憲民主黨代表野田佳彥（圖）與公明黨代表齊藤鐵夫15日下午會談，預計就成立新黨達成共識。美聨社

日本最大在野黨立憲民主黨以及前執政聯盟公明黨今舉行黨主席會談，為籌組新政黨進行最後協商，新黨黨名可能取名「中道改革」。立憲民主黨代表野田佳彥與公明黨代表齊藤鐵夫15日下午會談，預計就成立新黨達成共識，目標是集結中道勢力，對抗保守色彩濃厚的高市早苗政權。

兩黨同日分別先召開黨內會議，決定將新黨籌組相關事宜，交由各自的黨魁全權處理。新成立的黨將先由雙方眾議院議員組成，在眾院可達約172席。自民黨目前在眾院為199席。

日媒報導，兩黨暫時不解散，各自眾議員離黨，加入新黨。在比例代表名單，會將公明黨候選人排在前面，公明黨不提名選區的候選人，會全面支持立憲黨的候選人。對仰賴公明黨支持的自民黨選區，會是打擊。

日本首相高市於本月新會期一始即解散眾院，預計2月8日舉行改選。

日本 高市早苗 自民黨 眾議員

