阿富汗前獨立記者看伊朗示威 憂政權垮台衝擊經濟

曾在埃及開羅擔任獨立記者的阿富汗青年埃爾哈姆接受中央社訪問，對伊朗近期爆發的示威抗議表示擔憂。他分析，如果伊朗政府垮台，恐影響阿富汗未來的政治經濟發展，希望伊朗政府傾聽人民心聲，彈性調整政策，以避免局勢惡化。

伊朗爆發反政府示威，起初是德黑蘭部分商家業者因貨幣大幅貶值發起抗議，隨後示威擴散全國，當局政府採取鎮壓行動。埃爾哈姆（Elham）13日對中央社記者說，表面上抗議物價問題，實際上卻難完全脫離政治因素，許多伊朗民眾不滿政府長期將資源投入在區域內的伊斯蘭武裝組織，且相關政策對經濟與民生造成衝擊。

埃爾哈姆指出，阿富汗人普遍認為，這些示威在本質上被視為政治抗議，只是以經濟議題做為對外呈現的主要口號。

埃爾哈姆提到，此次抗議並非伊朗首次出現的大規模反政府示威。依過往經驗，伊朗政府多能以高壓手段，將抗議行動控制住。這次的情勢似乎也朝相同方向發展。

然而，埃爾哈姆同時以阿富汗人的角度，對示威局勢表示擔憂。他說，一旦示威局勢出現劇變，讓現任政府垮台，勢必會對阿富汗造成重大衝擊。

埃爾哈姆進一步表示，在政治層面上，阿富汗現以塔利班為首的政府獲伊朗支持，若政權更換，這層關係恐將被動搖；在經濟上也多仰賴伊朗，尤其是透過伊朗「查巴哈」港（Chabahar）的農產品與乳製品貿易往來。

去年6月以色列攻擊伊朗時，阿富汗農業部長歐馬利（Ataullah Omari）曾對路透社表示，「我們現在仍依賴來自伊朗的食品，伊朗是我們最大的貿易夥伴之一。以色列和伊朗之間的衝突可能會導致供應中斷，無疑會對我們的民生物資產生影響」。

伊朗與阿富汗政府在外交上保有實質接觸與溝通，尤其是在兩國邊境安全與難民議題上的合作。

此外，埃爾哈姆指出，抗議浪潮背後也可見國際角力的影子。他舉例，美國總統川普（Donald Trump）曾公開表態支持伊朗抗議者，甚至暗示若示威遭血腥鎮壓，美國可能會對伊朗政府採取行動。

當記者問到局勢未來走向，埃爾哈姆認為，伊朗政府若能正視抗議者的合理訴求，並調整部分政策，展現政府對人民的重視，或許有助於避免局勢進一步惡化。

埃爾哈姆坦言，目前自身在阿富汗的日常生活尚未受到此次示威的明顯影響，但若抗議持續，衝擊終將擴散到鄰國阿富汗的經濟與就業層面。

埃爾哈姆說：「現在找工作都已經非常困難了。」

埃爾哈姆特別提醒強調，伊朗境內現仍存在大量的阿富汗難民，一旦此次示威局勢失控，這些人可能會被迫返國；然而，阿富汗當前的經濟已相當脆弱，恐難以承受如此龐大人口回流，區域不穩定風險也可能隨之升高。

埃爾哈姆感嘆，近40年來，阿富汗幾乎沒有一代人是在和平穩定中長大。

阿富汗原本在19世紀做為英國與俄羅斯之間的緩衝國。然而，1979年蘇聯入侵阿富汗後，阿富汗就開始不斷歷經各種內戰、塔利班政權更迭，還有由美國在2001年主導的戰事。這些衝突和戰火迫使大量阿富汗平民跨境逃難，進而造成大規模難民潮。

而伊朗是接收阿富汗難民最多的國家之一。伊朗也開放部分阿富汗難民使用基本醫療體系等公共服務，以及讓難民兒童就讀公立學校，使難民生活得以延續。

英國衛報（The Guardian）曾報導，伊朗在幾乎沒有國際支持下安置了600多萬名阿富汗難民。然而，在以色列去年襲擊伊朗後，已有50萬名在伊朗的阿富汗難民被遣返回國。