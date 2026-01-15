美學者：亞洲盟友需依賴美國 印太安全無替代選項

美國近日對委內瑞拉採取軍事行動，外界關注是否牽動印太地區情勢。美國政治學者戴雅門認為美國盟友現在必須更積極主動地經營與美關係；研究中國軍事的美國專家梅惠琳則直言就政治現實而言，印太地區必須依賴美國。

美國政治學者戴雅門（Larry Diamond）、梅惠琳（Oriana Skylar Mastro）近日針對美國在委內瑞拉的軍事行動、及這項行動對印太地區包括台灣的可能影響提出看法。

研究中國軍事的美國專家梅惠琳分析，中國在對外論述上將美國描繪為帝國主義國家，必須持續觀察中國是否會藉此事件來對外進行宣傳或謀取自身利益，若中國以此動搖美國盟友、使其與美國保持距離，對全球秩序和美國在其中扮演的角色將產生重大影響。

美國史丹佛大學舒思深亞太研究中心（ShorensteinAPARC）今天刊出梅惠琳談話。梅惠琳並指出，儘管國際間出現疑美情緒，但就政治現實來看，並沒有比美國作為盟友更好的選擇；而對於印太地區國家來說，他們比歐洲國家更需要美國的支持。

梅惠琳進一步指出，若外界或盟友對美國軍事作為趨於強硬感到憂慮，必須理解其背後原因之一是美國對自身在印太地區戰略地位，及其與中國間權力消長亦有不安。儘管美國是強大的國家，但美國也希望從盟友身上獲得清楚且具體的支持訊號。

美國在1月3日逮捕委內瑞拉時任總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。民主理論學者戴雅門在另外的訪談中指出，現階段並無法臆測中國是否將藉此合理化侵台行為。

戴雅門表示，台灣與委內瑞拉之間存在差異，台灣具有民主正當性，台灣總統擁有政治正當性，台灣的防禦能力和備戰能力也遠高於委內瑞拉。

他也認為，倘若中共犯台，美國採取軍事行動協防的可能性很高。另外，日本新任首相高市早苗執政後，日本以自我防衛的名義，加入防衛台灣的可能性也在升高。

因此，他指出目前無法判定中國是否會將美國對委內瑞拉的軍事行動，當成可以主張並據以行動的先例。不過，中國在習近平領導下迅速擴張軍事力量確實令人憂心。

戴雅門表示，由於川普的行事風格和不確定性，盟友必須更主動且不懈地經營對美關係，若採自動駕駛模式，恐會朝不幸的方向發展；儘管美國政策走向令外界不安，決策圈仍然清楚，中國是美國在國際體系中的競爭者，對經濟、國家安全構成威脅。