烏防長曝軍隊困境：20萬士兵擅離職守、200萬人逃兵

中央社／ 基輔14日綜合外電報導

烏克蘭新任國防部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）今天透露，烏國軍隊估計有20萬名士兵未經許可擅離職守，另有約200萬名烏克蘭人因逃避兵役而「正在通緝中」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，費多羅夫在烏克蘭國會發表談話，並在隨後確認他出任新防長的投票前，透露上述訊息。

俄羅斯的人口是烏克蘭的4倍，而烏軍規模一直不如俄軍。多年來，烏克蘭軍隊在抵禦遠比自身更強大的敵人時一直承受著巨大壓力。前線戰況慘烈，基輔部隊就算在兵力與火力皆處於劣勢的情況下，仍往往需要奮力堅守關鍵陣地。

關於軍中士氣低落和逃兵率居高不下的傳聞已流傳許久，但費多羅夫的發言，是首次有烏克蘭官員揭露這個問題的嚴重規模。

根據烏克蘭法律，所有18至60歲的男性都必須向軍方登記，並隨身攜帶證明文件，不過目前僅有25至60歲的男性被列為動員對象。

烏克蘭的戒嚴令禁止所有23至60歲、符合服役資格的男性離境，但仍有數以萬計人已非法外逃。

費多羅夫在過去6年中，一直致力於透過數位化和人工智慧（AI）來提升烏國政府的效率。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）期望能處於領先地位，為基輔這支兵力吃緊且資金不足的軍隊實現現代化。

據法新社報導，面對這些人力短缺的困境，費多羅夫提議烏克蘭應加倍投入自身強項，也就是非常規作戰與無人機。

他今天告訴國會議員：「更多的機器人意味著更少的損失，更多的科技意味著更少的死亡。烏克蘭英雄的生命是最珍貴的。」

澤倫斯基今天與費多羅夫會面後表示，國家的動員程序需要進行「更廣泛的改革」。

