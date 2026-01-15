快訊

花蓮原民警察上山打獵走火誤擊如廁友人！失血過多身亡

凶宅能買嗎？命理師解惑：把握「兩原則」可以撿便宜

日菲外長簽署協議 雙方部隊能互供糧食與燃料

中央社／ 馬尼拉15日綜合外電報導

日本外務大臣茂木敏充今天與菲律賓外交部長拉薩洛在馬尼拉舉行會談，意有所指地反對中國「在東海與南海等區域，試圖片面改變現狀」，並確認雙方將加強國防領域合作。

綜合日本放送協會（NHK）與日本電視台（NipponTV）報導，雙方也在會中再度確認包含美國在內，三方合作的重要性。日本與菲律賓都是美國的盟友。

茂木與拉薩洛（Maria Theresa Lazaro）這次會談，也簽署雙方部隊能互相供應糧食與燃料等物資的「物品勞務相互提供協定」（ACSA），以及活用日本政府援助對象國家建置防衛基礎設施框架「政府安全保障能力強化支援」（OSA），協助菲律賓海軍打造收納海洋巡邏氣艇的設施等。

這次建設氣艇收納設施屬於日本無償支援，相關費用為9億日圓（約新台幣1.8億元）。

茂木與今年為東南亞國家協會（ASEAN）輪值主席國菲律賓共同強調，「為了實現自由且開放的印度太平洋，將深化關係」。

在這場日菲外長會議前，茂木昨晚也與菲律賓負責貿易與產業政策的官員交換意見，且呼籲在重要礦物與強化半導體供應鏈等領域深化合作。

而茂木這次訪問馬尼拉，也代表他這次出訪邁入尾聲。他從本月10日起出國訪問，依序走訪以色列、巴勒斯坦自治區、卡達、菲律賓。

茂木首站先到以色列會見以國外交部長薩爾（Gideon Saar），要求確實執行巴勒斯坦自治區的加薩地區相關和平計畫，同時傳達日本將在重建加薩的議題上，扮演積極角色。

之後，他前往約旦河西岸的雷馬拉（Ramallah），與巴勒斯自治政府總理穆斯塔法（MohammadMustafa）會晤，說明日本的立場是支持「兩國方案」，同時也敦促巴勒斯坦自治政府確實執行改革。

接著，茂木在卡達會見卡達外交部長，表達日本將積極參與中東和平與穩定，包括協助重建巴勒斯坦的加薩地區。雙方也同意加強兩國合作。

日本 菲律賓 外交部

延伸閱讀

首組專場日本藝人！ONE OK ROCK宣布4/25登台北大巨蛋

日本東京2名執法人員遇襲1重傷 男嫌當場被捕

【即時短評】日本殷鑑不遠 台積電赴美設廠符合美利益卻傷台

擋泥板女神第一次來台 曾經的日本天后酒井法子

相關新聞

一帶一路再成死傷煉獄？泰國高鐵起重機砸中火車釀32死

2026年1月14日上午9時許，泰國東北部呵叻省（Nakhon Ratchasima）錫克希奧區（Sikhio）區發生嚴重鐵路事故，一具高鐵建設工程起重機倒塌砸中行駛中的客運火車，導致列車脫軌並短暫起火，造成至少32人死亡、60多人輕重傷，另有3人失蹤。

危機暫時解除？伊朗短暫關閉領空後重開 國內航班恢復飛行

伊朗對所有航班關閉領空，僅國際民航的抵達與起飛航班獲准例外。根據CNN報導，在領空關閉數小時後，伊朗部分國內航線似乎已開...

被問是誰在拖延俄烏和平協議？川普在路透獨家專訪給答案

美國總統川普14日在白宮橢圓辦公室接受路透獨家訪問時表示，正在拖延潛在和平協議的一方是烏克蘭，而非俄羅斯。他說，俄羅斯總...

週刊文春：統一教會稱高市當總裁是「天意」！3200頁黑檔揭自民黨內幕

週刊文春2026年1月15日號重磅獨家！文春取得統一教會（世界平和統一家庭連合）韓國總部極秘文件「TM特別報告」，全文3...

影／泰國高鐵施工起重機砸中行駛列車 村民回憶現場慘狀

中國大陸參與興建的中泰高鐵工程14日發生重大事故，一座高鐵工地高架上的起重機掉落，砸中下方行駛的載客列車，導致列車起火與...

韓29年未執行死刑…媒體指尹錫悅重刑難逃 尹轟被狼群撲咬

南韓內亂特別檢察組13日向法院請求，對涉嫌「內亂首謀罪」而遭羈押起訴的前總統尹錫悅求處死刑。檢方表示，雖然南韓是實際上不...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。