快訊

花蓮原民警察上山打獵走火誤擊如廁友人！失血過多身亡

凶宅能買嗎？命理師解惑：把握「兩原則」可以撿便宜

好到破表！台積電去年第四季EPS達19.5元優於預期、毛利率為62.3%

菲律賓垃圾山崩塌增至22死 小馬可仕承諾究責

中央社／ 馬尼拉15日專電
菲律賓總統小馬可仕。路透
菲律賓總統小馬可仕。路透

菲律賓中部一處垃圾掩埋場8日發生崩塌事故，當地媒體報導罹難者已增至22人，總統小馬可仕今天對此表示哀悼，並強調將徹查原因並向相關部門究責。

根據菲律賓總統府通訊辦公室（PCO）新聞稿，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天在宿霧省一座經濟區出席活動時，為事故罹難者默哀，並向罹難者家屬致以慰問。

小馬可仕強調，政府將全力調查事故發生原因，並會依法究責。

本月8日，宿霧市（Cebu City）一處名為比納利烏（Binaliw）的民營掩埋場發生崩塌事故，堆積如山的垃圾傾瀉而下，壓毀下方一座以鋼條搭建的資源回收設施，當時估計有50多名清潔人員在裡面工作。

當地媒體「宿霧每日新聞」（CDN）今天報導，搜救行動仍在持續，截至上午7時，事故罹難者已達22人死亡，另有18人受傷、14人下落不明，成為宿霧市歷來最嚴重的工業災難之一。

宿霧市政府已宣布將1月16日訂為「哀悼日」，悼念罹難者。

菲律賓環境暨天然資源部（DENR）初步調查指出，垃圾過度堆積、長時間降雨，以及地質條件不適宜，都是事故的可能肇因。

調查顯示，掩埋場垃圾已堆至35公尺高，加上排水系統不足與邊坡不穩，帶來風險。

掩埋場現已無法運作，導致大宿霧地區陷入垃圾處理危機。市政府已啟動暫時應變措施，並考慮以宿霧島上另3處掩埋場作為替代傾倒地，但這3處地點離都會區較遠，垃圾車往返時間將會增加，且預期會遭到當地居民反對。

小馬可仕

延伸閱讀

汐止康寧街邊坡去年10月崩塌危及人車住家 市府趕農曆年前完成搶修

菲律賓馬尼拉「黑拿撒勒人遊行」 貪污風暴中登場

菲律賓南海最新可信任民調曝光！美、日居首 台灣排名出爐

「和平建立於自決權」菲參議員批中共環台軍演 陸駐菲使館回應

相關新聞

一帶一路再成死傷煉獄？泰國高鐵起重機砸中火車釀32死

2026年1月14日上午9時許，泰國東北部呵叻省（Nakhon Ratchasima）錫克希奧區（Sikhio）區發生嚴重鐵路事故，一具高鐵建設工程起重機倒塌砸中行駛中的客運火車，導致列車脫軌並短暫起火，造成至少32人死亡、60多人輕重傷，另有3人失蹤。

危機暫時解除？伊朗短暫關閉領空後重開 國內航班恢復飛行

伊朗對所有航班關閉領空，僅國際民航的抵達與起飛航班獲准例外。根據CNN報導，在領空關閉數小時後，伊朗部分國內航線似乎已開...

被問是誰在拖延俄烏和平協議？川普在路透獨家專訪給答案

美國總統川普14日在白宮橢圓辦公室接受路透獨家訪問時表示，正在拖延潛在和平協議的一方是烏克蘭，而非俄羅斯。他說，俄羅斯總...

週刊文春：統一教會稱高市當總裁是「天意」！3200頁黑檔揭自民黨內幕

週刊文春2026年1月15日號重磅獨家！文春取得統一教會（世界平和統一家庭連合）韓國總部極秘文件「TM特別報告」，全文3...

韓29年未執行死刑…媒體指尹錫悅重刑難逃 尹轟被狼群撲咬

南韓內亂特別檢察組13日向法院請求，對涉嫌「內亂首謀罪」而遭羈押起訴的前總統尹錫悅求處死刑。檢方表示，雖然南韓是實際上不...

2026恒理最強護照排行！新加坡蟬聯榜首 美國名次輸日韓

CNN報導，英國恒理環球顧問事務所有限公司（Henley & Partners）公布最新「恒理護照指數」，新加坡蟬聯榜首...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。