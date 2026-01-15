中東局勢緊繃 華郵：以色列、伊朗曾透過俄羅斯私下保證互不先動武

華盛頓郵報14日報導，知情外交人士與區域官員透露，伊朗2025年12月底爆發抗議活動前幾天，以色列官員透過俄羅斯管道向伊朗領導層轉達訊息，表示只要以色列未先遭到攻擊，便不會對伊朗動武。伊朗方面也經由俄羅斯回應，稱同樣不會採取先發制人的攻擊行動。

考慮到以色列與伊朗身為中東宿敵，還曾於2025年6月爆發為期12天的戰爭，兩國之間的溝通，以及俄羅斯作為中間人所扮演的角色，均顯得相當罕見。

知情外交人士與區域官員指出，這些接觸反映出，以色列在準備對伊朗扶持的黎巴嫩真主黨發動重大軍事行動之際，希望避免被外界解讀為刻意升高與伊朗的緊張關係，或率先對伊朗開啟新一輪衝突。

此外，這項私下給予的保證，與以色列在2025年底公開暗示可能對伊朗發動新一輪打擊的說法形成對比。2名知情官員表示，儘管伊朗方面對以色列的接觸作出正面回應，但仍對其真正意圖保持高度戒心。德黑蘭擔憂，即便特拉維夫的保證屬實，也不能排除美國軍方在與盟友協調下對伊朗發動攻擊，而以色列則將主要軍事火力集中於真主黨的可能性。

儘管如此，一名不具名的區域資深官員表示，對伊朗而言，不介入任何以色列與真主黨的衝突「是一筆好交易」。美國官員則表示，隨著德黑蘭忙於應對國內動盪，伊朗對真主黨的實質支援已明顯減少。

目前尚不清楚，伊朗近幾周的激烈抗議活動將如何改變以色列與伊朗的算計，以及雙方是否仍會遵守私下達成的協議。不過，路透14日報導，一名伊朗資深官員表示，若伊朗遭到攻擊，將報復中東地區的美軍基地，報導中並未提及以色列為潛在目標之一。

此外，目前也無法排除，若以色列官員認為出現推翻伊朗政權的戰略機會，是否會違背去年12月的保證，轉而加入美國主導的軍事行動。隨著伊朗抗議升溫，以色列官員仍將相關軍事準備描述為防禦性質，政府與安全部門也刻意避免採用過於好戰的語言。

對以色列而言，接觸伊朗的目的，是在以色列若發動攻擊時，讓德黑蘭方面保持置身事外，並使黎巴嫩真主黨陷入孤立。一名以色列官員表示，「同樣的邏輯」在今天可能仍然適用，即以色列希望避免兩國直接交火，至少在最初階段如此。